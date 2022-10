Violeta Isfel: "Hoy gano más con una historia en Instagram que lo que me pagaban en cada concierto [de Atrévete a soñar]" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Violeta Isfel Credit: Mezcalent (x2) La actriz mexicana, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela infantil Atrévete a soñar (2009), donde interpretó a la frívola Antonella, se sinceró sobre esta etapa de su vida en una entrevista para el pódcast de Gusgri en la que reveló, entre otras cosas, lo poquito que le pagaron por su trabajo en esta historia. "No me quejo", dejó claro Isfel. "Sí no fue justo creo yo, pero lo que vino después ha sido glorioso". Empezar galería Fenómeno que nadie esperaba Atrévete a soñar Credit: Mezcalent "Fue un fenómeno que no esperaba nadie. Ni yo", se sinceró Isfel. "Yo lo único que quería era que me dejaran hacer lo que amo hacer [...] porque aparte yo ya era mamá de un niño de 6 años y lo que yo quería era trabajar de lo que amo hacer [....]. En algún momento tuve que buscar chamba en otros lugares porque económicamente no me estaba yendo absolutamente nada bien y ya era responsable de un pequeñito y siendo muy joven, mi hijo nació cuando tenía 18 años. De pronto lo pienso y digo 'no sé cómo carajos le hice', pero saqué adelante a este niño que ahora ya es un morro de 18 años y medio". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio No sabía quién era Antonella Violeta Isfel Credit: Mezcalent "Yo no tenía ni idea de quién era Antonella, yo era una mujer que estaba sacando adelante a su hijo, ¿tú crees que yo vi Patito Feo [versión argentina], claro que no", reconoció. "Todas las chavitas que estaban haciendo casting querían ser Antonella, cuando me entero que es la antagonista [dije] esta es la puerta que llevo queriendo que se me abra desde hace mucho". 2 de 8 Ver Todo Actriz de más edad Violeta Isfel Credit: Mezcalent "Yo no tenía idea de que el productor estaba buscando una persona que se viera más chavita pero que no tuviera la edad del personaje porque la carga emocional de ese personaje no era para una chavita que tuviera esa edad", contó. "Querían a alguien con más edad para poder interpretar ese papel". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Negociación económica Violeta Isfel Credit: Mezcalent "Cuando llega la oportunidad de Atrévete a soñar la negociación que me dieron para grabar yo acepté mi sueldo, acepté todo [...]. Era sueldo y aparte era el sueldo del concierto, pero era muy chiquito. ¿Tú crees que yo recibí una lana por mi cara en las loncheras, en los chicles, en los muñecos…? Yo no recibí nada de eso. A mí me dieron como un sueldo que dijeron 'esto cubre todo', pero nadie sabía que iba a ser el madrazo que fue. Nosotros no vimos nada de eso. Yo no sé cuánto ganaron, ojalá mucho, pero acá no llegó", dijo. 4 de 8 Ver Todo No hay presupuesto Violeta Isfel Credit: Mezcalent "Yo empiezo a ver y empiezo a darme cuenta de todas estas cosas y dije 'estoy negociando pero muy mal', entonces toco la puerta para decir 'oye, vamos renegociando'. 'No hay presupuesto, es que no hay'. Bueno pues ni modo tampoco quería yo perder la oportunidad más importante de mi vida. Igual cuando llegaron los conciertos yo sí levanté la mano. [Y me dijeron] 'no, es que acuérdate que son muchos, no alcanza, nada más te puedo dar tanto por concierto'". 5 de 8 Ver Todo Hoy gana más Violeta Isfel Credit: Mezcalent "Hoy gano más con una historia en Instagram que lo que me pagaban en cada concierto y mira cuántos conciertos llenamos, o sea el Auditorio Nacional lo llenamos 13 veces, todavía no lo puedo dimensionar, es demasiada gente; la Arena Monterrey la llenamos 2 veces, en Guadalajara igual y las veces que repetimos estados...", aseveró. "Nos pagaban muy poquito la verdad. Yo sabía que era poco porque aparte lo ves, o sea si haces matemáticas…. Un boleto creo que hasta adelante en esa época estaba creo en 2 mil pesos". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio No se queja Violeta Isfel Credit: Mezcalent "Tal vez en el momento no [lo disfruté tanto], pero lo que vino después de Atrévete a soñar en mi carrera y en mi vida... es más no les hubiera cobrado. Si a mí me dices que va a venir todo esto que ya he vivido me lo vuelvo a aventar con el mismo sueldo si quieres, o sea si vamos a crecer más como artistas va. No me quejo", resaltó. 7 de 8 Ver Todo Agradecida Violeta Isfel Credit: Mezcalent "Sí no fue justo creo yo, pero lo que vino después ha sido glorioso", agregó. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

