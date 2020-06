¡De niño a adolescente! Así luce ahora el hijo de Gabriel Soto en la telenovela Vino el amor El inolvidable 'Bobby' ya está convertido en todo un adolescente de 15 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con su protagónico en la exitosa telenovela de Televisa Vino el amor, Gabriel Soto dio vida por primera vez en 2016 en su carrera artística a un padre de familia. "Había tenido hijos en otras novelas pero eran niños más chicos. En esta historia soy padre de una adolescente de 17 años", contaba el actor en su momento a People en Español. El personaje que interpretaba Soto era también papá de Bobby, un niño tímido que se aferraba a los videojuegos y a la computadora como vía de escape a su sufrimiento tras la repentina muerte de su madre y la posterior depresión de su padre. Detrás de ‘Bobby’ se encontraba el niño Emilio Beltrán, quien conquistó a todos a su corta edad con el innegable talento y carisma que derrochaba en pantalla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace más de tres años que el melodrama que también protagonizó Irina Baeva llegó a su fin y Emilio sigue desenvolviéndose en el mundo de la interpretación. Convertido ya en un adolescente, Beltrán participó recientemente en la serie Erre que protagoniza el reconocido actor Mauricio Ochmann para Paramount Network. Tras Vino el amor, Emilio volvió a dejarse ver una telenovela en 2018 como parte del elenco de Tenías que ser tú, historia que encabezaron Ariadne Díaz y Andrés Palacios. El talentoso actor acaba de cumplir 15 años y numerosos rostros de la televisión, entre ellos Angelique Boyer, Ariadne Díaz y Agustín Arana, se sumaron a las felicitaciones que recibió en redes. A sus 15 años, Emilio tiene poco más de 50 mil seguidores en Instagram.

