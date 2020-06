Villanas para recordar. ¿Cuál es tu favorita? Las actuaciones de estas actrices han quedado para la historia gracias a las intrigas y malvadas maquinaciones de sus antagonistas en telenovelas que marcaron una época. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una telenovela sin villana es como un huevo sin sal, no sirve. En honor a estas actrices antagonistas, viajamos en el tiempo para rendirles homenaje y celebrar que aún viven en la memoria y los corazones del público. ¡Vota por tu favorita aquí! Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close Catalina Creel fue una de las malvadas más desalmadas de la pantalla chica y hoy es todo un ícono. Ese personaje de Cuna de lobos, magistralmente interpretado por la desaparecida actriz mexicana María Rubio, tenía un parche en el ojo derecho y una maldad sin límites. La exitosa novela de Televisa de los años 80 también contó con grandes actuaciones de Diana Bracho y Gonzalo Vega. “Me da dado mucho trabajo volverme a vestir, no sólo por fuera, sino por dentro porque este personaje fue muy difícil... gustó mucho, pero me lastimó mucho”, dijo la actriz en una entrevista en el desaparecido programa El show de Cristina. “La gente borró a María Rubio y parece que yo en 40 años de carrera no he hecho más que Catalina Creel”. Bárbara Greco, de Mañana es para siempre. Este rol encarnado por la actriz y cantante Lucero rompió esquemas con las fechorías e infame maldad de esta villana que quería destruir a la familia Elizalde y sus negocios. Se transmitió en el 2008 y tuvo una increíble aceptación del público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su papel, Lucero dijo en una entrevista en el programa El gordo y la flaca (Univision) que le había encantado ser aceptada como la mala de la trama. “El que me hayan recibido en sus casas y televisores, como tan mala persona, de tan mal alma y perversa y cruel, para mí es un gozo enorme porque me ‘desencasilla’ de lo que siempre he hecho”, comentó agradecida. Rubí, hizo lo imposible: ser la protagonista y a la vez la villana de la historia. En la versión protagonizada por la actriz Bárbara Mori, Rubí odia sus orígenes humildes y acaba incluso con su tierna y abnegada madre. Ni siquiera su amor por el galán de la trama, Alejandro, interpretado por el actor Eduardo Santamarina, la puede redimir. Sobre el papel que la catapultó a la fama internacional, Mori confesó que aunque probó las mieles del éxito con él, la afectó. “Llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar", dijo. "Me sentía sola, vacía, triste". A dos décadas de María la del barrio, sus fans aún recuerdan la interpretación de Itatí Cantoral en el papel de la antagonista de esta producción de Televisa, Soraya Montenegro. Cantoral le dio vida a una de las villanas más repudiadas en la pantalla chica y sus insultos y frases —como “Maldita lisiada”— han servido para crear memes y retos virales en redes sociales en los últimos años.

