Tráiler de Caer en tentación, la nueva y ambiciosa apuesta estelar de Univision Te mostramos las primeras imágenes de la nueva y ambiciosa telenovela estelar de Univision que protagonizan Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Univision estrena el próximo lunes 16 de octubre en horario estelar Caer en tentación, un melodrama lleno de pasión y suspenso que promete convertirse en el nuevo éxito de la cadena. Protagonizado por Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro, el melodrama producido por Giselle González (Yo no creo en los hombres, La candidata) narra la historia de dos matrimonios, los Becker y los Alvarado, que luego de un trágico accidente automovilístico descubren una serie de dolorosas mentiras originadas en una infidelidad que sin duda los hará replantearse sus convicciones y cambiar el rumbo de sus vidas de forma definitiva. Todo inicia cuando Damián (Soto), que forma un matrimonio estable con Raquel (Navarro), se enamora perdidamente de Carolina (Louvier), quien a su vez está casada con Santiago (Ferro) y tiene dos hijos. Mientras crece la amistad entre estas dos parejas también aumenta el deseo prohibido en Damián y Carolina, quienes finalmente se dejan llevar por la pasión y se entregan a una vertiginosa aventura que los lleva a mentir y a traicionar a quienes más aman. La telenovela, que se transmite con gran éxito en México desde hace dos semanas, también cuenta con las actuaciones de Arath de la Torre, Erika de la Rosa, Luz Ramos y los jóvenes Ela Velden, José Manuel Rincón, Julia Urbini y Germán Bracco, entre un gran elenco. A modo de aperitivo y para que vayas familiarizándote con esta nueva apuesta estelar de Univision People en Español te presenta en primicia el tráiler de esta cautivadora historia que aúna traición, pasión y un crimen sin resolver del que todos pueden ser culpables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela medirá fuerzas a partir del próximo lunes con la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, que se encuentra en su etapa culminante. ¿Logrará esta historia arrebatarle el primer lugar a El señor de los cielos? ¡Pronto saldremos de dudas! Por lo pronto, no te pierdas su gran estreno este 16 de octubre a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

