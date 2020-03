La 'madrastra' se reencuentra con sus hijos ¡15 años después! Victoria Ruffo se reunió este miércoles en México con Ana Layevska y Mauricio Aspe, quienes interpretaron a sus hijos en 2005 en la exitosa telenovela de Televisa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que muchos se refieran a Victoria Ruffo como la ‘queen’ de las telenovelas no es casualidad. La actriz mexicana se ha ganado a base de mucho trabajo este título gracias a las cerca de 20 telenovelas que ha encabezado con gran éxito a lo largo de su impecable carrera. Aunque son muchos los personajes con los que ha cautivado al público, hay uno que, sin duda, marcó un antes y un después en su carrera y ese fue su protagónico en La madrastra, el exitoso melodrama producido por Salvador Mejía que encabezó en 2005 junto con César Évora y en el que interpretó a una mujer que luchaba por recuperar el cariño de sus hijos tras pasar 20 años encerrada en una cárcel de máxima seguridad acusada de un crimen que no cometió. Cuando se cumplen 15 años de su estreno, Ruffo acaba de reencontrarse en México con Mauricio Aspe y Ana Layevska, quienes interpretaron a sus hijos en la citada ficción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz no dudó en hacer cómplices a sus seguidores de este reencuentro a través de sus redes, donde publicó una instantánea en la que posa tres lustros después con Aspe y Layevska. “Sorpresas”, escribió Ruffo junto a la instantánea. Tanto Mauricio como Ana compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram la misma imagen, siendo especialmente emotivas las palabras con las que la acompañó Aspe. “Amor del bueno, amor verdadero. Cuando la realidad supera la ficción. Te amo madre mía y mi madre por siempre”, escribió el actor de 46 años, quien mantiene una hermosa relación de amistad con Ruffo desde que compartieron créditos en La madrastra. El reencuentro de los actores no fue fruto de la casualidad. Victoria, Ana y Mauricio se reunieron este miércoles en un set grabación de Televisa para participar en un programa especial dedicado a la telenovela que se emitirá próximamente en el canal Tlnovelas. Advertisement

