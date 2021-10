Victoria Ruffo se despide de compañero actor de Corona de lágrimas: "QEPD" El actor mexicano Javier Ruán, quien trabajó con Ruffo en la exitosa telenovela de Televisa, perdió recientemente la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Ruffo Victoria Ruffo | Credit: Carlos Tischler/Getty Images El medio artístico mexicano está de luto. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer este lunes el fallecimiento del actor mexicano Javier Ruán, quien participó durante más de cuatro décadas en exitosas telenovelas de Televisa, entre las que destacan títulos como María la del barrio, Corona de lágrimas y, más recientemente, Simplemente María. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Javier Ruan. Actor y guionista mexicano con una amplia carrera en teatro, cine y televisión. Es recordado por telenovelas como Pueblo chico, infierno grande, Rina y Corona de lágrimas, así como por las películas Pedro Páramo y Los marcados. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", reza el comunicado que compartió la ANDI a través de las redes sociales. Uno de los últimos trabajos en televisión más recordados del actor fue su participación en el exitoso melodrama Corona de lágrimas (2012), donde dio vida a Isaías Requena, el jefe abusivo de Refugio Chavero (Victoria Ruffo) que le hacía la vida imposible a la protagonista. Precisamente, Victoria Ruffo fue una de las primeras actrices en lamentar su partida a través de las redes sociales, donde le dedicó unas emotivas palabras a su compañero y amigo. "QEPD el gran actor y amigo Javier Ruan", escribió la actriz mexicana en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su muerte sucede a tan solo dos meses de que inicien las grabaciones de la esperada segunda temporada de Corona de lágrimas, que se estrenará en 2022 en México. "El 6 de diciembre arranco grabaciones ya de la segunda parte, va casi la totalidad del mismo elenco que participó en la primera y estamos viendo cuál es la adaptación que está haciendo ahora Jesús Calzada para la segunda parte", avanzaba el productor ejecutivo de la telenovela, José Alberto Castro, meses atrás en una entrevista con People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Victoria Ruffo se despide de compañero actor de Corona de lágrimas: "QEPD"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.