Victoria Ruffo revela detalles de Corona de lágrimas 2 y su 'secreto' para verse igual que hace 10 años La actriz mexicana graba en México la continuación de la exitosa telenovela de Televisa que protagonizó en 2012 junto a Alejandro Nones, José María Torre y Mane de la Parra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Ruffo hará historia el próximo año en la televisión mexicana al volver a interpretar 10 años después a la protagonista de Corona de lágrimas en la continuación de la exitosa telenovela de Televisa que se graba actualmente en México bajo la producción de José Alberto Castro. "Después de 10 años volver a hacer el mismo personaje con los mismos actores es la primera vez que yo creo que se hace esto en televisión y emocionada y contenta obviamente de innovar", expresó la actriz mexicana en una reciente entrevista para Ernesto Buitron News. La también heroína de exitosos melodramas como La madrastra se mostró feliz de formar parte nuevamente de una historia tan entrañable que se posicionó en 2012 en el gusto del público. "[Fue] una historia que me dio mucho gusto poder hacer hace 10 años, es un personaje muy bonito, muy lindo, muy entrañable para mí. Yo sé que esa palabra de repente ya les suena mucho y no les gusta, pero es un personaje hermoso", compartió Ruffo. Victoria Ruffo Victoria Ruffo y su 'hijo' Alejandro Nones en Corona de lágrimas 2 | Credit: TELEVISA La actriz, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, dio un pequeño adelanto de lo que podrá ver el público en esta esperada continuación de la telenovela. "Van a ver lo que puede pasar en cualquier familia cuando pasan 10 años, o sea mi hijo Patricio tiene una hija y lo que les decía que el paso del tiempo lo da la niña, que es la que tiene ya 10 años, pero hay muchas cosas, vienen cosas nuevas, personajes nuevos, lágrimas nuevas… De todo", avanzó. "Pero básicamente que la vean. Yo siempre digo que no me gusta contar mucho de las historias y los personajes porque pierde un poquito esa magia y esa ilusión. Yo creo que les va a gustar, es una historia para toda la familia, es una historia de amor de verdad, de hijos, de sufrimiento, de alegría… Tiene todo lo que puede tener una familia normal", agregó. Victoria Ruffo Victoria Ruffo y Maribel Guardia en Corona de lágrimas 2 | Credit: Instagram Maribel Guardia El tiempo no pasa por ella Aunque 10 años es un importante periodo de tiempo, sorprendentemente Ruffo sigue viéndose igual a como lucía hace 10 años en la primera parte de Corona de lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Preguntada al respecto, la actriz comentó lo siguiente: "No soy una mujer que me esté poniendo nada ni me esté haciendo nada. Yo creo que ahí radica en que no vean cambios porque sigo siendo la misma, de repente a lo mejor botox o una estiradita o algo ya viene un cambiecito del ojo, de la boca…", confesó Ruffo.

