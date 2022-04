Victoria Ruffo se reencuentra con dos de sus hijas y más fotos ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Instagram (x3) Carmen Aub vuelve a trabajar con actriz de El señor de los cielos, Alejandra Espinoza se debate entre dos amores, David Zepeda estrena look y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes! Empezar galería ¿Qué tramarán? Victoria Ruffo Credit: Instagram Geraldine Bazán Victoria Ruffo presumió recientemente desde las instalaciones de Televisa San Ángel de la compañía de quienes fueron sus hijas en dos exitosas telenovelas: Geraldine Bazán, con quien trabajó en Victoria (2007), y Aracely Arámbula, con quien compartió set de grabación en Abrázame muy fuerte (2000). "No pueden saber de qué se trata", escribió de lo más misteriosa Geraldine a través de sus historias de Instagram. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Entre dos galanes Alejandra Espinoza Credit: Instagram Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza se debatirá entre dos amores en Corazón guerrero, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que marca su debut como protagonista. "Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿o ustedes qué creen?", fueron las palabras con las que la carismática actriz y conductora mexicana compartió esta instantánea en la que posa en compañía de los actores Gonzalo García Vivanco y el español Cristian Gamero. 2 de 7 Ver Todo Estrena look David Zepeda Credit: Instagram Rosy Ocampo Así lucirá David Zepeda en la piel de Jerónimo, uno de los protagonistas de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que ya se graba en México. 3 de 7 Ver Todo Anuncio De nuevo juntas Carmen Aub Credit: Instagram Carmen Aub Carmen Aub y Juana Arias, quienes interpretaron a Rutila Casillas y a Kashi en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, vuelven a compartir años después set de grabación en la telenovela de TelevisaUnivision Mujer de nadie, historia que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas. "4 años después nos volvemos a encontrar", escribió Arias junto a esta instantánea que compartió en sus historias de Instagram. 4 de 7 Ver Todo Darán de qué hablar Alejandra Barros Credit: Instagram Alejandra Barros Alejandra Barros y Alexis Ayala conforman una de las parejas protagónicas de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Los actores ya habían trabajado juntos en anteriores producciones de la empresa mexicana. 5 de 7 Ver Todo ¡Qué belleza! Altair Jarabo Credit: Instagram Altair Jarabo Mientras esperaba en el camerino para grabar sus escenas del día en la telenovela Corazón guerrero, Altair Jarabo regaló esta foto a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram. "La combinación letal de tener tiempo y un espejo en frente solo puede llevar a esto", escribió junto a la instantánea. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nuevo papel protagónico Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva sufrirá la muerte de un hijo como protagonista de la telenovela Vencer la ausencia, historia que ya graba en México junto a un destacado reparto. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

