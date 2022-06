¿Qué opina Victoria Ruffo sobre la elección de Aracely Arámbula como protagonista de la nueva versión de La madrastra? Ruffo protagonizó en 2005 esta exitosa historia que ahora trae Arámbula a la actualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Victoria Ruffo; Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent (x2) Una nueva versión de la exitosa telenovela La madrastra cobra vida actualmente en los foros de grabación de Televisa San Ángel con Aracely Arámbula como protagonista. El melodrama que produce Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora) aterrizará durante la segunda mitad del año en la televisión mexicana justo cuando se cumplen 17 años del estreno de la versión que encabezó con gran éxito de audiencia Victoria Ruffo. Pero, ¿qué opina la actriz mexicana de que Arámbula vaya a dar vida ahora a este personaje que marcó un antes y un después en su carrera? "Es un personaje muy, muy bello y pues ella hará su creación de La madrastra, ella hará a su personaje brillar como lo sabe hacer", declaró en una reciente entrevista para el programa de televisión Despierta América (Univision) Ruffo, quien graba desde finales del año pasado en México la segunda temporada del exitoso melodrama Corona de lágrimas. Aracely Arámbula Aracely Arámbula protagoniza la nueva versión de La madrastra | Credit: Mezcalent "Es una mujer que yo admiro mucho, que quiero mucho, que somos buenas amigas y que para mi gusto es una excelente actriz y tiene todo para poder hacer La madrastra", aseveró la también heroína de exitosas telenovelas como Simplemente María, Vivo por Elena y La fiera. Ruffo, quien trabajó con Arámbula en el exitoso melodrama Abrázame muy fuerte hace más de dos décadas, reveló que fue la propia Aracely quien la llamó para contarle la noticia. "Me enteré por ella que me dijo 'voy a hacer La madrastra'", señaló. Victoria Ruffo Victoria Ruffo y César Évora en La madrastra (2005) | Credit: Mezcalent "Y pues le digo 'oye qué linda, es un gesto muy amable de tu parte, muy lindo, de cariño, de atención… Te deseo la suerte, que te vaya bonito'", compartió Ruffo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la nueva versión de La madrastra, en la que repiten dos actrices que trabajaron con Ruffo en la versión anterior, Arámbula interpreta a Marcia, una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió. Después de cumplir su condena, buscará reencontrarse con sus hijos, pero ellos la creen muerta, por lo que tendrá que luchar para recuperar a su familia y demostrar su inocencia.

