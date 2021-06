"Cuando me ofrecen a mí hacer la telenovela yo ya tenía mis hijos y la verdad yo no la quería hacer. No es que no la quisiera hacer, o sea tenía a mis hijos muy chiquitos y yo no quería trabajar y tal entonces yo dije, ya sé, le voy a decir al productor que sí la hago pero yo solamente trabajo medio tiempo, que eso nunca se había visto, y la cosa es que me dice que sí porque me había ofrecido el personaje de Macarena. Yo dije, bueno es una actuación especial, no son todos los capítulos… Y resulta que al final me dice: 'No, prefiero que Victoria Ruffo haga a Macarena y tú hagas a la tía Carlota'", reveló la actriz de 52 años tiempo atrás en una transmisión en vivo que llevó a través del canal de YouTube de Tlnovelas.