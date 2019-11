Victoria Ruffo hará una pausa en su carrera "El cuerpo va avisando", aseguró la protagonista de exitosas telenovelas como La madrastra y Corona de lágrimas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni teatro, ni televisión. La ‘queen’ de las telenovelas, Victoria Ruffo, anunció que pondrá en pausa su carrera artística durante los próximos meses para recargar pilas luego de haber estado gran parte del año inmersa en las grabaciones de la comedia romántica de Televisa Cita a ciegas. “[Quiero] descansar un ratito porque sí han sido gracias a Dios varios años así con mucho trabajo pero muy contenta, muy satisfecha y ahorita sí quiero unos mesesitos de descanso”, declaró recientemente ante las cámaras de Televisa Espectáculos la inolvidable protagonista de exitosos melodramas mexicanos como La fiera, La madrastra o Corona de lágrimas. Image zoom Victoria Ruffo. Mezcalent La intérprete de 57 años reconoció que es importante escuchar las señales que envía el cuerpo por lo que su intención ahora es alejarse del trabajo para tomarse ‘un ratito de descanso’ “El cuerpo va avisando, va dando señales de sabes qué ya date un ratito de descansito y sí, sí se lo doy, ahorita pretendo eso”, contó Ruffo, quien seguramente también aprovechará este tiempo que estará ausente para dedicarse de lleno a su faceta de mamá. Image zoom Victoria Ruffo. Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sí no está en sus planes, ni cercanos ni lejanos, es retirarse de los foros de grabación ya que el trabajo, aseguró, ha sido su gran pasión desde que era jovencita. “Dejar de trabajar es un poco complicado porque trabajo desde muy jovencita y es mi pasión y amo mi carrera”, afirmó la también heroína del melodrama Pobre niña rica, quien este año se adentró por primera vez en televisión en el género de la comedia con su participación en Cita a ciegas, historia que finalizó la semana pasada en México. Advertisement EDIT POST

