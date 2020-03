La escena viral de Victoria Ruffo en La madrastra con la que muchos se han sentido identificados durante la cuarentena En plena crisis del COVID-19 se ha hecho viral una escena que protagonizó la actriz mexicana en la exitosa telenovela de Televisa que sirve para explicar cómo se sienten muchas personas durante su confinamiento. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Millones de personas alrededor del mundo permanecen desde hace días confinadas en sus hogares como medida de prevención ante la propagación de nuevo coronavirus COVID-19, que deja ya más de 340 mil casos de contagio en más de 170 países. Este encierro obligatorio, que no se sabe cuándo llegará a su fin ya que todo dependerá de cómo evolucione la pandemia durante las próximas semanas, ha dado pie a memes de lo más graciosos a través de las redes sociales, teniendo uno como protagonista a Victoria Ruffo. Image zoom Victoria Ruffo En plena crisis de COVID-19 se ha hecho viral una escena que protagonizó la actriz mexicana hace 15 años en la exitosa telenovela La madrastra con la que infinidad de personas, entre ellas celebridades como Aracely Arámbula, se han sentido muy identificadas ya que, aunque en un tono gracioso, refleja a la perfección el sentir de muchos en plena cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La escena, que ya suma cientos de miles de reproducciones en las distintas redes sociales, recoge el momento justo cuando el personaje interpretado por Ruffo sale de la cárcel tras permanecer 20 años encerrada y se encuentra paralizada ante el miedo que le provoca su tan ansiada libertad. “Quisiera reír, quisiera llorar al mismo tiempo, echarme a correr como loca por todas las calles para recorrerlas al mismo tiempo, quisiera poder volar para sentir mi libertad pero al mismo tiempo tengo mucho miedo, miedo de lo que me espera allá afuera”, comenta Ruffo. Aunque la escena obviamente no tiene nada que ver con el coronavirus ni la cuarentena, muchas personas han adoptado las palabras de la actriz como propias durante estos días difíciles de confinamiento que, por otro lado, ha disparado la creatividad de muchos. “Así estoy yo en este encierro”, se puede leer entre las incontables reacciones que ha generado el comentado meme de Ruffo. Advertisement

