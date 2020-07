Víctor González, el otro galán de Michelle Renaud en Quererlo todo Danilo Carrera no será la única pareja que tendrá la actriz mexicana en la nueva telenovela de Televisa que comenzará a grabarse próximamente en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En agosto, si la pandemia del coronavirus lo permite, Michelle Renaud regresará a los foros de grabación de Televisa San Ángel como protagonista de la nueva telenovela del productor Ignacio Sada (Simplemente María, Un refugio para el amor). Lo hará en compañía de su novio Danilo Carrera, con quien conformará la pareja protagónica del melodrama. El galán ecuatoriano, sin embargo, no será la única pareja que tendrá Michelle en esta historia que transcurrirá en un pueblo lleno de intrigas y envidias donde la búsqueda del amor verdadero será la constante. De hecho, al inicio de la telenovela el novio de la actriz será otro. Hablamos del actor mexicano Víctor González, quien participó el año pasado en la serie Juntos el corazón nunca se equivoca que transmitió la cadena Univision en horario estelar. Image zoom Michelle Renaud y Víctor González Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama narrará la historia de Valeria Fernández (Renaud), quien ha sido la novia de toda la vida de Leonel Montes (González) sin cuestionar nunca su amor por él. Después de que muere el padre de este, un hacendado rico, se desatará una guerra entre los herederos por la fortuna. En medio de esta conmoción Valeria conocerá a Mateo Santos, hijo de la albacea de la herencia, y se enamorará de su nobleza y pasión por la vida. Valeria necesitará encontrar la fuerza para reinventarse lejos de la sombra de Leonel y así darse la oportunidad de vivir un amor sincero al lado de Mateo. La telenovela cuenta en su elenco con Eugenia Cauduro, Alejandro Tommasi, Alexis Ayala, Manuel Ojeda, Roberto Blandón, Scarlet Gruber y Sara Corrales, ente otros. "Va a ser campirana, va a haber muchísima acción, muchas escenas de caballo que a mí me encantan los caballos, he montado toda la vida entonces para mí volver a montar es increíble", compartía emocionado semanas atrás su galán, Carrera, a través de las redes sociales. El melodrama ocupará después del verano el horario de las 4:30 de la tarde en México por Las Estrellas para aterrizará después en las pantallas de la cadena Univision.

Close Share options

Close View image Víctor González, el otro galán de Michelle Renaud en Quererlo todo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.