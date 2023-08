Víctor Cámara de regreso junto a William Levy, y más fotos ¡De telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Instagram Víctor Cámara; Instagram Golpe de suerte Maya Mishalska sorprende con nuevo look en su regreso a los melodramas, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes! Empezar galería Exitoso final Eternamente amándonos Credit: Instagram Marcus Ornellas Eternamente amándonos, telenovela que Univision transmite de 7 a 9 p. m., hora del Este, llegó a su fin el pasado viernes en México por la puerta grande. 5.5 millones de televidentes fueron testigos del desenlace de la historia de amor que protagonizan Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, según datos de Nielsen IBOPE México difundidos por TelevisaUnivision. El final superó a su competidor más directo por 215%. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Eres tú Maya? Maya Mishalska Credit: Instagram Golpe de suerte Así lucirá Maya Mishalska en su regreso a las telenovelas como parte del elenco de Golpe de suerte, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision que protagonizan Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez bajo la producción de Nicandro Díaz. La última telenovela en la que participó la actriz fue Mi adorable maldición en 2017, donde lució una larga melena rubia. 2 de 7 Ver Todo Exitoso estreno Nadie como tú Credit: Instagram Karla Esquivel Con el pie derecho aterrizó en México este lunes la nueva telenovela de TelevisaUnivision Nadie como tú que produce Ignacio Sada. El melodrama que protagonizan Brandon Peniche y Karla Esquivel sedujo en su primer capítulo a 5.2 millones de televidentes, según datos de Nielsen IBOPE México difundidos por TelevisaUnivision. La ficción superó a su competidor más directo por 296%. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Recta final Vencer la culpa Credit: Instagram Gabriela de la Garza Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer', ya se encuentra en su recta final de grabaciones en México. "Qué bonito trabajar con ustedes. Recta final, los voy a extrañar", escribió una de sus protagonistas, Gabriela de la Garza, junto a esta foto que compartió en las redes sociales. 4 de 7 Ver Todo ¡Sorpresa! Wendy Guevara Credit: Instagram Las Estrellas Hablando de Vencer la culpa... La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, Wendy Guevara, y el galán de la historia, Carlos Ferro, están preparando una sorpresa para el público que "muy pronto" verá la luz. ¿Será que la influencer mexicana tendrá una participación especial en la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer'? 5 de 7 Ver Todo Par de galanes Víctor Cámara Credit: Instagram Víctor Cámara Tras varios años alejado de los melodramas, Víctor Cámara tendrá una participación especial en Vuelve a mí, el nuevo drama romántico de Telemundo que protagoniza William Levy. "¡Qué bueno reencontrarnos en este nuevo proyecto. Un abrazo hermano!", escribió el actor junto a esta foto que publicó en Instagram. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lupita en acción Mayrín Villanueva Credit: Instagram Nicandro Díaz Mayrín Villanueva graba en México la telenovela Golpe de suerte, donde interpreta a Lupita. En la imagen, la actriz posa con el productor de la historia, Nicandro Díaz, desde el set del melodrama que protagoniza junto a Eduardo Yáñez. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

