Versión de la telenovela Amarte es mi pecado ¡ya tiene protagonistas! Giselle González produce para TelevisaUnivision una versión modernizada de la exitosa historia que en su día protagonizaron Yadhira Carrillo y Sergio Sendel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amarte es mi pecado Tiaré Scanda y Yadhira Carrillo en Amarte es mi pecado (2003) | Credit: Mezcalent Tras haber producido historias novedosas y de corte realista como Imperio de mentiras y Caer en tentación, por mencionar solo algunos títulos, la productora Giselle González ahora asume el reto de llevar a la pequeña pantalla un melodrama tradicional basado en una exitosa telenovela mexicana, Amarte es mi pecado, ficción que protagonizaron en 2003 Yadhira Carrillo y Sergio Sendel. "[Es] un reto de una historia distinta para mí porque se trata de un melodrama tradicional y esto implica muchas cosas e implica prepararse de otra manera", declaró Giselle en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos en la que se confirmó oficialmente a Livia Brito (La desalmada) y a Marcus Ornellas (Si nos dejan) como la pareja protagónica. En Mujer de nadie, título provisional de la telenovela, Brito interpreta a Lucía Arizmendi, una joven hermosa que vive con su padre en San Jacinto, Puebla, con quien ha construido una relación muy estrecha y amorosa. Su mayor pasión es la fabricación de talavera. Livia Brito Livia Brito es Lucía Arizmendi en Mujer de nadie | Credit: TELEVISA Marcus, por su parte, se adentra en la piel de Fernando Ortega, un administrador de empresas soltero, honesto, leal y de personalidad seductora y emprendedor que ha logrado establecer una pequeña empresa de logística y transporte. "No queremos que sea el bueno, bueno, bueno. Sí es un gran ser humano, pero sí tiene también su parte humana, donde se equivoca, donde comete errores, donde no es un ser humano perfecto; entonces estamos tratando de jugar por ahí y estoy seguro de que le va a gustar mucho al público", comentó el actor brasileño sobre su personaje ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Marcus Ornellas Marcus Ornellas es Fernando Ortega en Mujer de nadie | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama, cuyas grabaciones iniciaron esta semana en México, también contará con la participación de Azela Robinson, Cynthia Klitbo, María Penella, Carmen Aub –quien da el salto a TelevisaUnivision con esta historia– y Verónica Merchant, entre un gran elenco.

