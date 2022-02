Verónica Castro se pronuncia ante nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran Tras el estreno de la nueva versión de este clásico melodrama, su protagonista, Verónica Castro habla por primera vez al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 21 de febrero de 2022, se estrenó la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran, un clásico de los melodramas televisivos que se convirtió en un éxito a nivel internacional. Su protagonista fue la icónica actriz mexicana Verónica Castro, quien se había mantenido en silencio ante esta propuesta actual. Ahora, aprovechó que su hijo Cristian Castro y Lucero cantan el tema principal de esta producción para pronunciarse al respecto. "¡Uy, qué lindo! Que tengan mucha suerte; que salga todo muy bonito", escribió Vero Castro en su cuenta de Twitter. "Todos son guapos y talentosos, y la canción está preciosa. Suerte a todos y todas. Dios los bendiga". Acompañó el texto con el video de la canción "Tú me reviviste" que acompaña la entrada del mencionado melodrama. Veronica castro, estilo, mis secretos, famosa, looks, SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron a este post recordando el trabajo de la protagonista de la serie La casa de las flores. "Una gran novela que fue parteaguas en tu exitosa carrera. Veo los anuncios y me trae al recuerdo aquella entrañable novela. Ya escuché el tema, una belleza. Que bello de tu parte desearles lo mejor viniendo de alguien que le fue excelentemente con Los ricos también lloran, la original", dijo un usuario. "El tema es bonito claro, pero siempre me quedaré con la versión original para mi ¡la mejor! Y no habrá otra Mariana Villarreal tan linda y tan preciosa como Verónica Castro, incomparable. Se le desea mucha suerte al elenco, pero no estaré sintonizando la historia"; "Jamás, pero nunca, será la novela de Los ricos también lloran, como la novela de nuestra estrella internacional Vero. Jamás habrá una igual. La belleza de Vero es única, es la mujer más hermosa de Latinoamérica, aparte su ángel, su carisma, sus ojos bello, su alma blanca", y "Nadie como tú, Vero Castro, y el inolvidable Rogelio Guerra", fueron otros comentarios. Los ricos también lloran Rogelio Guerra y Verónica Castro, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: Mezcalent Verónica Castro aún no decide si regresará a la televisión en algún melodrama. Sin embargo, su entrañable personaje de Mariana Villarreal quedará en la memoria de la historia de las telenovelas.

