Vencer la culpa: las claves de la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' Tras el 'miedo', el 'desamor', el 'pasado' y la 'ausencia' llega la 'culpa'. ¿Por qué se eligió este tema? ¿De qué va la historia? Primeras imágenes oficiales, y más. Vencer la culpa Protagonistas de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision En 2020, aterrizaba en México Vencer el miedo, una telenovela original con proyección social protagonizada por Paulina Goto y Danilo Carrera. El estreno del melodrama producido por Rosy Ocampo para TelevisaUnivision marcaba el inicio de una nueva y exitosa franquicia, 'Vencer', que surgía "a partir de la necesidad de brindar a la audiencia de telenovelas historias originales que incluyan poderosos mensajes sociales a través de la narración de la vida de cuatro mujeres con temáticas emergentes y actuales". Hoy, tres años después, la franquicia ya cuenta con cuatro entregas emitidas –a Vencer el miedo le siguieron Vencer el desamor, Vencer el pasado y Vencer la ausencia– y una quinta –Vencer la culpa– que se graba desde hace varios meses y que se estrenará en México el próximo lunes 26 de junio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. "Cuando terminamos Vencer la ausencia el reto era ahora en esta quinta cómo vamos a sorprender. Traíamos varios conceptos, Vencer la derrota, había una historia que era Vencer el prejuicio, pero cuando llegó 'la culpa' definitivamente todos se conectaron, hombres y mujeres que estaban en esas sesiones de grupos, y los que estábamos atrás de las sesiones también", contó su productora ejecutiva Rosy Ocampo este martes en la presentación a prensa de la telenovela que protagonizan Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza. "Siempre hay una culpa fuerte que estamos cargando", agregó Ocampo. "Primero obviamente identificamos culpas tan cotidianas como el hecho de dejar a nuestros niños –a mí me pasó que yo lloré la primera vez que dejé a mi hija en la guardería y la segunda y la tercera y tenía que venir a trabajar–, también culpas mucho más complicadas, mucho más complejas o culpas que de pronto traemos y que estamos heredando de otras personas y que a veces hacen que cambiemos nuestras decisiones de forma posiblemente no muy positiva, entonces se nos hizo un tema muy importante y relevante y sobre eso se empezó a [trabajar]". Vencer la culpa Gabriela de la Garza, Claudia Martín, María Sorté y Romina Poza, protagonistas de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision Para poder sorprender a una audiencia cada vez más exigente es fundamental innovar, y de eso sabe muy bien el equipo de trabajo liderado por Ocampo. "De una entrega a otra siempre queremos presentar algo diferente", aseveró la productora. En Vencer la culpa la innovación radica en dos pilares fundamentales. "El primero es que no solo son las cuatro protagonistas mujeres, sino que realmente la culpa la cargan hombres y mujeres al parejo y se nos hizo algo innovador el que en esta entrega en particular tenemos tramas para hombres y mujeres. Son cuatro protagonistas femeninas y cuatro protagonistas masculinos (Matías Novoa, Carlos Ferro, Juan Carlos Barreto y Gabriel Soto). El otro pilar de innovación tiene que ver con un proyecto musical que se tejió alrededor de la telenovela de la mano del compositor y productor mexicano Alejandro Abaroa. "La música es un elemento importantísimo en las telenovelas, y en las producciones de Rosy Ocampo siempre tenemos dos misiones de suma importancia: darle oportunidad a nuevos talentos y buscar elementos de innovación. Fue entonces que hablé con mi querido Roberto Cantoral, director de la Sociedad de Autores y Compositores de México, para contarle la idea de convocar a compositoras nuevas emergentes que pudieran colaborar con la creación de temas compuestos exprofeso para nuestras protagonistas. Fue entonces que junto con Mónica Vélez y su taller de composición invitamos a sus alumnas a escribir canciones para este cometido. No solo encontramos las canciones para nuestras cuatro protagonistas, sino que además sumamos la canción de un quinto personaje, la canción de salida y por si fuera poco la canción de entrada de la telenovela", explicó Abaroa, quien ha sido siete veces nominado al Latin Grammy. Los temas musicales son interpretados por cuatro grandes figuras de la música: Dulce, Fanny Lu, Paty Cantú y Daniela Romo, quien protagonizó en su día la segunda entrega de la franquicia. "Soy feliz porque que me hayan vuelto a hacer habitante de la franquicia de 'Vencer' para mí significa muchísimo. Vencer el desamor para mí fue una experiencia de las más bellas que he tenido en mi vida y le agradezco siempre a Rosy, le agradezco al maestro Benjamín Cann [director] y a todos y cada uno de nuestros compañeros porque esta producción es una producción increíble", comentó Romo. Vencer Matías Novoa, Gabriel Soto e Ingrid Martz en Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision Sobre la historia La quinta entrega de la franquicia centra su historia en cuatro mujeres, Manuela (Garza), Amanda (Sorté), Paloma (Martín) y Yaneli (Poza), cuyos destinos se entrelazan cuando Dulce, una joven que no conocían a fondo desaparece misteriosamente. Manuela es una madre soltera que se ha 'partido el alma' por sacar adelante a su única hija y esto la obliga a tener tres trabajos. Se siente culpable de no poder acompañar el desarrollo de su hija, de ocultarle quién es su padre y de no haberle dado una figura paterna. Pero el destino la unirá nuevamente a Leandro (Soto), su exnovio y padre de su hija. Sin embargo, Manuela encontrará otra oportunidad en el amor con Pablo (Novoa), quien carga con sus propias culpas por la desaparición de su hijo mayor. Gabriela de la Garza Gabriela de la Garza es Manuela en Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision Amanda es una mujer refinada. Levantó un pequeño negocio de productos para mascotas. Se divorcia del padre de sus hijos, poniendo fin a un matrimonio de 40 años. Se siente culpable ante la presión de sus hijos por romper con un 'matrimonio perfecto' y de haber callado años de maltrato y violencia. Pero su culpa más fuerte es haberse embarazado de otro hombre y ocultarle a su marido la verdadera paternidad de uno de sus hijos. María Sorté María Sorté es Amanda en Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision Paloma es una simpática diseñadora digital con mucha suerte en el plano laboral. Al ser hija única, se siente culpable de no poder separarse de sus padres para vivir sola. Además, se siente culpable de elegir mal a sus parejas, al grado de ahuyentarlos, sin ninguna explicación. Claudia Martín Claudia Martín es Paloma en Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision Yaneli es una chica de bajos recursos económicos, alegre y muy inteligente. Gracias al apoyo económico de su hermano, estudia en una preparatoria privada. Ella se siente culpable de no cumplir las expectativas de su hermano. También siente culpa por haber visto a su hermano discutir y maltratar a Dulce y no sabe si debe denunciarlo o callar. Romina Poza Romina Poza es Yaneli en Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Dulce desaparece, Yaneli se siente atormentada por la duda de que su hermano haya hecho algo malo y decide indagar. Así conoce a Manuela, Paloma y Amanda. Juntas buscarán a Dulce, sin imaginar que van a sortear múltiples obstáculos para resolver el misterio. En esa búsqueda, construirán una sólida amistad que les ayudará a cada una a enfrentar y superar sus propias culpas. Juntas descubrirán que la sororidad es su mayor fortaleza. En el elenco de la telenovela también participan: Ingrid Martz, Helena Rojo, Pablo Perroni, Roberto Ballesteros, Manuela Ímaz, Luis Gatica, Sachi Tamashiro y Mónica Ayos, entre otros.

