Vencer la ausencia, una telenovela para entretener e impactar positivamente vidas: ¿por qué es importante verla? Univision estrena este martes 25 de octubre la cuarta entrega de la franquicia 'Vencer', que trae una "visión esperanzadora y luminosa" sobre la pérdida. Hablamos con su productora, Rosy Ocampo, y 2 de sus protagonistas: Danilo Carrera y David Zepeda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras finalizar el año pasado Vencer el pasado y luego de llevar a cabo una exhaustiva investigación en busca de nuevos temas con los que nutrir las tramas de la próxima entrega de la exitosa franquicia 'Vencer', la productora ejecutiva Rosy Ocampo y su equipo de escritores liderado por Pedro Armando Rodríguez se toparon con una realidad que decidieron tomar como inspiración para Vencer la ausencia. "Nos dimos cuenta de que la audiencia estaba pasando por un momento crítico por el covid", cuenta Ocampo a People en Español. "La novela no trata del covid, pero con esto se ha exacerbado la cuestión de las pérdidas, pérdidas humanas, materiales, familiares, entonces inspirado en esto lo que quisimos es traer una visión esperanzadora, luminosa. No es una visión lastimera ni dramática. Sí obviamente tiene el drama que puede tener una pérdida, pero aquí lo que queremos es que el ser humano ante una pérdida lo que haga es reconstruirse, reconstituirse y salir adelante", explica. Reconstruirse y salir adelante tras sufrir una dolorosa pérdida es precisamente el reto que enfrentarán las cuatro protagonistas femeninas de la nueva entrega de esta exitosa franquicia, que Univision estrena este martes 25 de octubre a las 8 p. m., hora del Este. Cada una de ellas, Esther (Mayrín Villanueva), Julia (Ariadne Díaz), Celeste (Alejandra Barros) y Rayo (María Perroni), representará una pérdida distinta. "En el caso de lo que es Mayrín Villanueva pierde al hijo, Alejandra Barros pierde la salud, María Perroni pierde a su madre y Ariadne Díaz a su esposo, quien desaparece y luego aparece con toda una serie de conflictos", avanza Ocampo. Además de entretener, para nosotros lo que es muy importante es que tenga impacto social, que deje algún tipo de mensaje positivo — Rosy Ocampo, productora ejecutiva Vencer la ausencia Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision A ellas se unen "dos perfiles muy fuertes masculinos": Danilo Carrera y David Zepeda, quienes también tendrán que lidiar con diferentes pérdidas a lo largo de la historia. Los dos actores ya se habían dejado ver en la franquicia como protagonistas de la primera y la segunda entrega respectivamente. "Ambos son excelentes actores y además son muy queridos tanto en México como en Estados Unidos", comenta Ocampo. "Tanto para mí, para los directores como para ellos era muy importante este reto, ver de qué manera nos reinventamos. Hicimos varias pruebas hasta ver que sí eran personajes distintos y pensamos que iba a ser algo también especial para la audiencia el poderlos ver en personajes diferentes". Me encanta poder estar en proyectos así que cambian las vidas positivamente — Danilo Carrera David Zepeda Danilo Carrera Left: David Zepeda es Jerónimo en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision Right: Danilo Carrera es Ángel en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision "Me encanta poder estar en proyectos así que cambian las vidas positivamente", asegura Danilo. "En esta novela hay un mensaje importantísimo para toda la gente que está pasando pérdidas y me refiero a pérdidas económicas, pérdidas de salud, pérdidas de un ser querido... Los personajes pasan por momentos muy difíciles y tienen que superar estas pérdidas, esta ausencia de dinero, ausencia de salud, de un ser querido, ausencia de la verdad… Son tantas diferentes ausencias que se tocan que hay mucha gente que se va a identificar, por eso es importantísimo ver este proyecto y recomendárselo a gente que está pasando por un momento difícil porque se van a entretener, se van a enamorar, se van a divertir, se van a reír, pero también va a haber un mensaje y les va a ayudar a tener una vida más plena a la gente que está pasando por momentos difíciles". Es una historia entrañable, es una historia que los mantendrá pensando — David Zepeda David Zepeda, quien protagonizó en 2020 Vencer el desamor, también está feliz de volver a formar parte de esta exitosa franquicia ahora a través de Vencer la ausencia. "Es una historia entrañable, es una historia que los mantendrá pensando", comenta el actor mexicano. "Es importante que cuando uno vea una historia o una novela lo haga pensar y de alguna manera también lo haga cambiar porque las experiencias difíciles verlas en terceros es importante asimilarlas para ser agradecido con lo que tenemos". David Zepeda David Zepeda en una escena de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision Producir una historia original como esta "es muy complejo", reconoce Ocampo. "Cuando a mí me ha tocado hacer adaptaciones tienes ya un camino. Y no solo eso sino que tienes la posibilidad de ver con los ratings del país en donde se originó, dónde el contenido no fue tan atractivo, dónde hay que reforzar, dónde es muy bueno. En el caso nuestro los escritores se enfrentan a una pantalla en blanco", explica. Pero, así como es más complejo, también tiene "la gran virtud" de que les permite poder abordar temáticas "muy vigentes", destaca la productora. "Por ejemplo, en esta novela tratamos también un tema que tiene que ver con las apps de ligue. Uno de los personajes está saliendo con distintas personas en las apps, de pronto surge alguien que parece que es la persona ideal, inteligente, sensible, simpático y resulta que es un gran estafador, entonces en ese sentido también estamos nosotros tratando ese tipo de temáticas que son muy vigentes". Rosy Ocampo Rosy Ocampo, productora ejecutiva | Credit: TelevisaUnivision Hay varias situaciones que tienen que ser distintas de una entrega a otra para siempre sorprender. Creo que ese es el gran reto — Rosy Ocampo, productora ejecutiva Con cada entrega, el reto al que se enfrentan Ocampo y su equipo de trabajo es mayor ya que la audiencia se vuelve cada vez más exigente. "Y no solo eso", agrega la productora, "sino que además tenemos que ser distintos". "En las entregas anteriores nuestros personajes se fueron conociendo sobre la marcha a raíz del gran detonador y aquí es al revés, aquí arrancamos con nuestras cuatro mujeres muy unidas, una gran amistad, sororidad y a partir del detonador, que es el accidente donde mueren algunos personajes, se separan. Hay varias situaciones que tienen que ser distintas de una entrega a otra para siempre sorprender. Creo que ese es el gran reto". Vencer la ausencia Alexis Ayala y Alejandra Barros en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que no cambia es el propósito con el que fue creada la franquicia y que vuelve a ser el motor de esta cuarta entrega. "Como productora tengo la gran posibilidad de llegar a millones de personas con nuestros contenidos. Además de entretener, para nosotros lo que es muy importante es que tenga impacto social, que deje algún tipo de mensaje positivo", asevera.

