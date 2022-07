Vencer la ausencia apuesta por una visión esperanzadora acerca de la pérdida y el duelo: conoce todo sobre la cuarta entrega de la franquicia Vencer Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vencer la ausencia Credit: TelevisaUnivision Tras Vencer el miedo, Vencer el desamor y Vencer el pasado, llega Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. El melodrama que protagonizan Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni fue presentado este miércoles a la prensa en México, donde se estrenará el próximo lunes 18 de julio a las 8:30 de la noche. "Trata acerca de un tema que nos ha impactado a todos de una forma o de otra y sobre todo ahora que pasó la pandemia, estos 2 años que han sido tan difíciles en los hogares. Ha habido familias que han perdido amigos, gente cercana, colaboradores, pero más fuerte aun quien ha perdido a su hermano, quien ha perdido a su padre o quien ha perdido a su hijo. Queríamos crear estas historias que tienen que ver con pérdidas, con la ausencia que queda después de una pérdida. Es una visión esperanzadora acerca de la pérdida y acerca del duelo", explicó su productora ejecutiva y showrunner durante el evento. Te contamos todos los detalles. Empezar galería Cuarta entrega Vencer Credit: TelevisaUnivision (x4) "Vencer es una saga televisiva que nació a partir de la necesidad de brindar a la audiencia telenovelas con un contenido original y con poderosos mensajes sociales a través de la narración de la historia de cuatro mujeres con temáticas emergentes y actuales. La primera fue Vencer el miedo, donde se narró la historia de una familia a la que pertenecían el cuarteto de mujeres de esta telenovela. A través de ellas se lograron visibilizar conflictos como el machismo, la violencia intrafamiliar, el debut sexual prematuro y el acoso sexual. En el 2020 llegó a la pantalla Vencer el desamor, en ella las cuatro protagonistas tuvieron dos denominaciones en común: compartir la misma casa y carecer del apoyo de una pareja. Ellas afrontaron problemáticas como los retos de ser madre de un niño con una condición especial, la violencia sexual y los prejuicios machistas. En el 2021 se estrenó Vencer el pasado. Las cuatro protagonistas tenían algo en común: fueron víctimas de la violencia digital y eso les trajo consecuencias en la vida solo por el hecho de ser mujeres. Aquí se visibilizó el linchamiento en redes sociales hasta el grado de poder destruir la reputación de una persona. Con el firme propósito de continuar con los buenos resultados e impacto social en la audiencia, el próximo 18 de julio a las 20:30 horas llega [a México] Vencer la ausencia. En esta historia nuestras cuatro protagonistas descubrirán que nada ocupa más espacio que la ausencia. Así Julia, Esther, Celeste y Rayo después de vivir un incidente que detonará su separación tendrán que unirse de nuevo para juntas descubrir el misterio que rodea dicho incidente y así poder Vencer la ausencia". 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Temática actual Vencer Credit: Twitter Rosy Ocampo "Vencer la ausencia", contó su productora ejecutiva durante la presentación a prensa del melodrama, "trata acerca de un tema que nos ha impactado a todos de una forma o de otra y sobre todo ahora que pasó la pandemia, estos 2 años que han sido tan difíciles en los hogares. Ha habido pérdidas económicas, pérdidas materiales, pero más importante: pérdidas humanas". "Ha habido familias que han perdido amigos, gente cercana, colaboradores, pero más fuerte aun quien ha perdido a su hermano, quien ha perdido a su padre o quien ha perdido a su hijo. Aunque nuestra telenovela no trata nada acerca de la pandemia ni se habla del covid, sí queríamos crear estas historias que tienen que ver con pérdidas, con la ausencia que queda después de una pérdida. Y sobre todo son estos cuatro personajes –que en esta entrega incluso sumamos a las tramas masculinas– que tienen una pérdida y que después de que la vida los ha golpeado y han caído de qué manera pueden salir adelante, pueden finalmente tomar las fuerzas para reconstituirse, reconstruirse y finalmente motivarse". 2 de 15 Ver Todo Visión esperanzadora Vencer Credit: TelevisaUnivision Ocampo destacó que el melodrama muestra "una visión esperanzadora acerca de la pérdida y acerca del duelo". "Este tipo de telenovelas complementan la oferta que tiene Televisa porque son novelas que tienen estas temáticas muy actuales, o sea hablamos de temas que están sucediendo hoy y que sobre todo son temas que le compete a nuestra audiencia". 3 de 15 Ver Todo Anuncio Más allá del entretenimiento Vencer Credit: TelevisaUnivision La productora reconoció que con cada entrega de la franquicia el reto es mayor ya que la audiencia se vuelve cada vez más exigente. "Poder sorprender con una fórmula que ya conocemos es muy complejo", dijo. "Creo que lo fundamental es si nosotros como equipo de trabajo a través de estas historias podemos hacer un cambio en la vida de una persona, acompañarla en el duelo, que encuentre herramientas para poder salir adelante, hicimos bien nuestro trabajo. Más allá del entretenimiento lo que queremos es justamente dejar estos mensajes positivos, empatizar con todas estas personas que están pasando ahora por un momento complicado y darles herramientas y decirles que tenemos que vencer esa ausencia. 4 de 15 Ver Todo Franquicia con características propias Vencer Credit: TelevisaUnivision "Como escritor uno siempre agradece la oportunidad de hacer una historia original", comentó Pedro Armando Rodríguez, uno de los creadores de la telenovela. "Creo que Vencer ha sido del gusto de la audiencia porque finalmente hemos logrado una franquicia que tiene ciertas características que la gente va siguiendo con cada entrega: personajes complejos, que tienen un arco de aprendizaje –tanto hombres como mujeres–, otro es que se da un mensaje sobre temas relevantes para la sociedad, y otro que el drama principal –aunque hay una intriga dentro de toda la historia– está en esos conflictos cotidianos con los que la audiencia empatiza y se identifica". 5 de 15 Ver Todo Ariadne Díaz Ariadne Díaz Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana interpreta a Julia, una madre amorosa y luchona que "moverá cielo y tierra" para dar con el paradero de su esposo. "Yo creo que Rosy [Ocampo] tiene un gran acierto de hacer estas historias que verdaderamente van tan de la mano con la realidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que ningún elemento se le olvidó: desde el influencer hasta la violencia de género, hasta estas cosas de enfermedad...". 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva Credit: TelevisaUnivision En la piel de Esther, la actriz mexicana sufrirá la pérdida de su hijo. "Parte de esta trama es que, a pesar del dolor que debe de ser perder a un ser tan amado, tienes derecho a vivir porque a eso viniste. Viniste solo y vienes a aprender a salir adelante. Esther es un personaje muy fuerte que va a pasar unas cosas muy dolorosas, de mucho enojo, de mucha culpa, que la culpa es algo que nos atormenta y que no nos deja avanzar". 7 de 15 Ver Todo David Zepeda David Zepeda Credit: TelevisaUnivision El personaje que interpreta el actor mexicano vivirá un gran conflicto en la historia. "Es una circunstancia muy fuerte", aseguró. "Mi personaje, Jerónimo, emigra a Estados Unidos para darles una mejor vida a su familia, como lo hacen millones de paisanos. Y cuando regresa él piensa que después de 16 años aproximadamente la familia lo va a recibir con todo el amor –sus dos hijos y su esposa– y hay muchas sorpresas". 8 de 15 Ver Todo Danilo Carrera Danilo Carrera Credit: TelevisaUnivision "Este elenco es seguramente el mejor elenco con el que he trabajado en mi vida. Llevo 14 novelas y es seguramente el mejor elenco", aseveró sin dudarlo el actor ecuatoriano, quien da vida en esta historia a Ángel. "Desde que me llegó el personaje sí dije 'es un personaje muy diferente a mí'. En este caso Ángel, a diferencia de Danilo, tiene una relación muy mala con su papá. El papá tiene una enfermedad progresiva y pues es esta ausencia de salud dentro de tu familia y cómo va esto afectándole no solamente a la personas que lo sufren sino también a los hijos, familiares, tu tiempo…". 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Barros Mayrín Villanueva Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana da vida a Celeste, una mujer que tendrá que luchar contra la adversidad. "Aunque mi personaje entre en algún momento en una etapa de negación, creo que el abrazar la vida con los dos brazos va a ayudarla a vencer esa ausencia que va a padecer Celeste", dijo refiriéndose a la enfermedad que sufrirá su personaje. "Doy gracias por todo lo que está sucediendo en mi carrera gracias a esta bonita historia. Estoy feliz de poder interpretar a Celeste con todo el respeto posible y con toda la verdad". 10 de 15 Ver Todo María Perroni María Perroni Credit: TelevisaUnivision "Rayo es una niña que apenas se está conociendo a sí misma, que apenas está creando su propio criterio ante la vida y en ese momento le pasa algo bien fuerte que yo estoy 100% segura que cuando vean los primeros capítulos de la novela lo primero que van a decir: 'Ay pobrecita y tan chiquita'", avanzó la adolescente sobre su personaje. "Y es ahí cuando llega el mensaje que yo personalmente como niña, como ser humano, como artista quiero transmitir con Rayo, que es una lucha que llevo desde los 6 años que empecé mi carrera –que he sido la más chiquita en todos lados–, que es no subestimar a ninguna persona por su edad. Para mí es muy importante que la gente y sobre todo los niños, niñas y niñes de mi edad sepan que vas a poder sobrellevar esto, vas a poder lograrlo". 11 de 15 Ver Todo Más elenco Elenco Credit: TelevisaUnivision La telenovela también cuenta con las actuaciones de Alexis Ayala, Mariana Garza, Jesús Ochoa, David Ostrosky, Nailea Norvind, Silvia Mariscal, Felipe Nájera, Laura Luz, Mariluz Bermúdez, Laura Carmine, Agustín Arana, Miguel Martínez, Adriana Llabrés y Fernanda Urdapilleta. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tema musical Paulina Goto Credit: Twitter Rosy Ocampo El tema musical principal de Vencer la ausencia lleva por título 'Te voy a extrañar' y lo interpreta Paulina Goto. "Ojalá que 'Te voy a extrañar', que es este tema que escribimos con todo el cariño especialmente para esta historia y yo personalmente para mí papá [que murió en 2020], les guste mucho, que sea también un canal para sanar y para ver la vida y la muerte como algo natural, un proceso de la vida y sabernos acompañados siempre", expresó la artista mexicana. 13 de 15 Ver Todo Tráiler Mira el tráiler de la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. 14 de 15 Ver Todo Más sobre la historia Vencer Credit: TelevisaUnivision Vencer la ausencia narra la historia de cuatro mujeres, entrañablemente unidas, que comparten la experiencia de vivir trágicas pérdidas. Esther (Villanueva), Julia (Díaz), Celeste (Barros) y Margarita (Garza) se conocen de mucho tiempo y, pese a sus diferencias, comparten el deseo de salir adelante, por lo que entre las cuatro deciden poner un pequeño negocio: un food truck o camión de comida. Sin embargo, cuando están a punto de realizar su proyecto, un evento inesperado cambia sus vidas para siempre: el camión que recién habían comprado para el negocio, y que venía de la frontera, choca aparatosamente. En ese mismo accidente, Esther pierde a su único hijo; Julia se enfrenta a la desaparición de su marido, quien al parecer iba conduciendo el camión; y Margarita muere dejando huérfana a María del Rayo, 'Rayo' (Perroni), una adolescente de 14 años. Por su parte, a Celeste le diagnostican una enfermedad degenerativa, justo cuando por fin se ha cumplido su enorme anhelo de estar embarazada. La tragedia las coloca en una situación muy vulnerable emocional y económicamente pues, por si fuera poco, tienen un plazo para saldar la deuda con su acreedora, que resulta ser Flavia (Nailea Norvind), una ex amiga, cuyas intrigas terminan resquebrajando la amistad de las cuatro mujeres. En tanto, Esther sufre las etapas que conlleva el duelo de perder a un hijo, pero conocerá a Jerónimo (David Zepeda), quien la apoyará para sobrellevar su dolor. Julia 'moverá cielo y tierra' para dar con el paradero de su esposo, y a esa búsqueda se le unirá Ángel (Danilo Carrera). Por último, en la medida que va entendiendo el padecimiento que afecta su salud, Celeste descubrirá que su matrimonio con Braulio (Alexis Ayala) no es tan perfecto como ella creía. Es así como el destino pondrá a prueba la fortaleza de estas cuatro mujeres que al tiempo que buscarán reconstituir su amistad deberán Vencer la ausencia que les ha dejado la pérdida de aquello que nunca más volverá a sus vidas. 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

