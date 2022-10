Vencer la ausencia se estrena con éxito en Univision El estreno de la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer promedió casi 1 millón y medio de televidentes (P2+) y fue el segundo programa más visto del día en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision, aterrizó este martes con éxito en el prime time de la televisión hispana. La telenovela que protagonizan Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni promedió durante su primer capítulo 1,413,000 televidentes (P2+), lo que llevó a Univision a liderar cómodamente su franja horaria frente al programa de la competencia, Exatlón Estados Unidos (Telemundo), que registró durante sus dos horas de emisión 895 mil televidentes (P2+). "En esta novela hay un mensaje importantísimo para toda la gente que está pasando pérdidas y me refiero a pérdidas económicas, pérdidas de salud, pérdidas de un ser querido… Los personajes pasan por momentos muy difíciles y tienen que superar estas pérdidas, esta ausencia de dinero, ausencia de salud, de un ser querido, ausencia de la verdad… Son tantas diferentes ausencias que se tocan que hay mucha gente que se va a identificar", contaba uno de sus protagonistas masculinos, Danilo Carrera, en una reciente entrevista con People en Español. Vencer la ausencia Ariadne Díaz y Danilo Carrera en una escena de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Mezcalent El estreno de la telenovela se convirtió en el segundo programa más visto del día en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana. El primer lugar fue para Los ricos también lloran, también de Univision, que arrasó con 1,711,000 televidentes (P2+); mientras que el tercer lugar del ranking lo ocupó La madrastra (Univision), que registró 1,379,000 televidentes (P2+). Vencer la ausencia narra la historia de cuatro mujeres, Esther (Villanueva), Julia (Díaz), Celeste (Barros) y Rayo (Perroni), cuyas vidas cambian de la noche a la mañana a raíz de una tragedia que las coloca en una situación muy vulnerable, tanto emocional como económicamente. Vencer la ausencia Escena de la telenovela Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos dimos cuenta de que la audiencia estaba pasando por un momento crítico por el covid. La novela no trata del covid, pero con esto se ha exacerbado la cuestión de las pérdidas, pérdidas humanas, materiales, familiares, entonces inspirado en esto lo que quisimos es traer una visión esperanzadora, luminosa", explicaba su productora sobre la telenovela. "No es una visión lastimera ni dramática. Sí obviamente tiene el drama que puede tener una pérdida, pero aquí lo que queremos es que el ser humano ante una pérdida lo que haga es reconstruirse y salir adelante". Vencer la ausencia se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

