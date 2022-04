Primeras imágenes de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa saga Vencer Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Danilo Carrera Credit: Instagram Rosy Ocampo (x2) A principios de abril comenzó a grabarse en México Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. La telenovela presentará la historia de cuatro mujeres de distinto origen –Julia (Ariadne Díaz), Esther (Mayrín Villanueva), Celeste (Alejandra Barros) y Rayo (María Perroni), unidas por una entrañable amistad. Sin embargo, su hermandad se resquebrajará cuando, sorpresivamente, un accidente haga que todas ellas pierdan a un ser amado. Tras descubrir las causas de ese percance, compartirán un doloroso misterio. Ellas deberán asumir el desafío de Vencer la ausencia y resolver el duelo para reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía. Mira aquí sus primeras imágenes. Empezar galería Ariadne Díaz Ariadne Díaz Credit: Instagram Rosy Ocampo La actriz mexicana se adentra en la piel de Julia, una mujer cuyo marido desaparece de la noche a la mañana y tiene que salir adelante con una familia que tiene sus propios retos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva Credit: Instagram Rosy Ocampo La protagonista de exitosos melodramas como Si nos dejan da vida a Esther, una mujer que sufre la pérdida de su hijo. 2 de 8 Ver Todo Alejandra Barros Alejandra Barros Credit: Instagram Rosy Ocampo Celeste es el personaje que interpreta la actriz mexicana, una mujer que justo cuando su esposo y ella logran por fin embarazarse tras mucho tiempo intentándolo reciben un diagnóstico de una enfermedad catastrófica. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Danilo Carrera Danilo Carrera Credit: Instagram Rosy Ocampo El actor ecuatoriano, quien protagonizó Vencer el miedo, la primera entrega de la franquicia Vencer, se adentra en la piel de Ángel, uno de los galanes de Vencer la ausencia. 4 de 8 Ver Todo David Zepeda David Zepeda Credit: Instagram Rosy Ocampo Así lucirá el actor mexicano en la piel de Jerónimo, otro de los protagonistas masculinos de Vencer la ausencia. 5 de 8 Ver Todo Alexis Ayala Alexis Ayala Credit: Instagram Rosy Ocampo En la piel de Braulio, el actor mexicano llevará una de las tramas principales de la cuarta entrega de la franquicia Vencer. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio María Perroni María Perroni Credit: Instagram Rosy Ocampo La adolescente interpreta a Rayo, una de las cuatro protagonistas femeninas de Vencer la ausencia, quien pierde a su madre. 7 de 8 Ver Todo Nailea Norvind Naila Norvind Credit: Instagram Rosy Ocampo La actriz mexicana regresa a los melodramas en la piel de Flavia. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Primeras imágenes de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa saga Vencer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.