Vencer la ausencia: conoce al elenco de la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer Ya hay 19 actores confirmados, entre ellos Mariana Garza, quien trabajará con su hija en esta nueva telenovela que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer la ausencia Credit: TELEVISA En abril, comenzará a grabarse en México la esperada cuarta entrega de la exitosa franquicia de TelevisaUnivision Vencer. Tras Vencer el miedo, Vencer el desamor y Vencer el pasado, ahora cuatro nuevas protagonistas tendrán que Vencer la ausencia en esta nueva producción de Rosy Ocampo que mantendrá la esencia de las tres anteriores entregas de la saga. Si bien los nombres de las protagonistas aún no han sido confirmados, su productora lleva semanas revelando poco a poco el elenco de la telenovela a través de las redes sociales. En total, ya han sido revelados oficialmente 19 nombres, entre los que destacan reconocidos actores de la televisión mexicana, como Alexis Ayala, Nailea Norvind, Silvia Mariscal, Agustín Arana, Jesús Ochoa y Mariana Garza, quien con esta historia hace su esperado regreso a los melodramas tras casi una década de ausencia en este género televisivo. Curiosamente, Garza tendrá la oportunidad de compartir elenco en esta telenovela con su hija María Perroni, quien ya participó en la tercera entrega de Vencer y ahora repetirá en la cuarta. Mariana Garza Mariana Garza y su hija María | Credit: Mezcalent "Feliz de compartir con mi preciosa María. Vamos con todo nuestro amor y entrega para contribuir a Vencer la ausencia para que nuestro público siga disfrutando de estas historias", escribió Garza. En cuanto al talento joven, sobresalen nombres como el de Fernanda Urdapilleta, quien interpreta a la hija mayor de Susana González en la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte (Univision), y Miguel Martínez y Andrés Vázquez, quienes ya son rostros habituales de la franquicia. Conoce al elenco de Vencer la ausencia: Alexis Ayala (Braulio) Mariana Garza (Margarita) Mariluz Bermúdez (Ana Sofi) Nailea Norvind (Flavia) Silvia Mariscal (Claudia) Adriana Llabrés (Mirna) David Ostrosky (Homero) Laura Luz (Tía Chepina) Jesús Ochoa (Rodolfo) Arath Aquino (El Robin) Agustín Arana (Donato) Fernanda Urdapilleta (Gina) Andrés Vázquez (Iván) Luca Valenttini (Teo) Daney Mendoza (Ebenezer) María Perroni (Rayo) José Remis (Sammy) Federico Porras (Adair) Miguel Martínez (Erik) Vencer la ausencia se estrenará este verano en México por Las Estrellas.

