Tras Vencer el pasado, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer ¡ya tiene título! Se reveló por fin el título que tendrá la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer Paulina Goto (Vencer el miedo); Claudia Álvarez (Vencer el desamor) y Angelique Boyer (Vencer el pasado) | Credit: TELEVISA (x3) La franquicia Vencer se ha posicionado como uno de los productos más exitosos de Televisa de los últimos años. La saga, que inició en 2020 con Vencer el miedo y ha continuado con dos entregas más, Vencer el desamor y Vencer el pasado, que transmite actualmente la cadena Univision en horario estelar con Angelique Boyer y Sebastián Rulli como protagonistas, contará el próximo año con un nuevo melodrama que ya se encuentra cocinándose a fuego lento en México. "Estamos ahora en etapa de creación literaria con el mismo equipo literario que ha estado encargado de las otras tres. Pero apenas estamos en la etapa de la investigación, entonces estamos revisando temáticas", avanzaba semanas atrás la productora ejecutiva de la franquicia, Rosy Ocampo, en una conversación vía telefónica con People en Español. Aunque en ese momento no se tenía todavía definido el título, este lunes se despejó la incógnita coincidiendo con la transmisión de los últimos capítulos de Vencer el pasado en México. Título La cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer llevará por título Vencer la ausencia. Vencer la ausencia Elenco Aunque a través de las redes sociales no dejan de sonar nombres, la telenovela aún no tiene elenco confirmado ya que se encuentra en una etapa de preproducción muy temprana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estreno El melodrama está programado para estrenarse en México en julio de 2022.

