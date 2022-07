Vencer, una franquicia inagotable de éxitos que arrasan en audiencia La cuarta entrega de la exitosa franquicia, Vencer la ausencia, que se estrenó en México este lunes, ya es la telenovela más vista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las tres primeras entregas de la exitosa franquicia Vencer –Vencer el miedo, Vencer el desamor y Vencer el pasado– han sido un éxito de audiencia y la cuarta, Vencer la ausencia, que se estrenó en México este lunes 18 de julio, no iba a ser la excepción. La historia protagonizada por Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni se ha convertido en la emisión más vista de la televisión abierta. Al igual que sucediera en su día con sus anteriores entregas, el drama que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision debutó por la puerta grande al seducir durante su primer capítulo a 3.3 millones de televidentes, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. Una cifra que posicionó a la telenovela que engalanan David Zepeda, Danilo Carrera y Alexis Ayala como la ficción más vista actualmente en México. La segunda fue Mujer de nadie con Livia Brito y Marcus Ornellas, que promedió 2.8 millones de personas. Lejos de disminuir, su audiencia aumentó ligeramente el martes durante su segundo episodio, que fue seguido por 3.4 millones de televidentes, siendo nuevamente la telenovela más vista. El segundo lugar fue una vez más para Mujer de nadie, que registró 3 millones de personas. Vencer se posiciona así como una franquicia inagotable de éxitos televisivos que arrasan en audiencia. Pero, ¿cuál es la fórmula detrás de su éxito? Uno de los creadores de la franquicia, Pedro Armando Rodríguez, lo resumía de la siguiente manera la semana pasada durante la presentación a prensa del melodrama en México: "Creo que Vencer ha sido del gusto de la audiencia porque finalmente hemos logrado una franquicia que tiene ciertas características que la gente va siguiendo con cada entrega: personajes complejos, que tienen un arco de aprendizaje; otro es que se da un mensaje sobre temas relevantes para la sociedad, y otro que el drama principal –aunque hay una intriga dentro de toda la historia– está en esos conflictos cotidianos con los que la audiencia empatiza y se identifica". Vencer la ausencia Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision La cuarta entrega de la exitosa franquicia, que aterrizará pronto en el horario estelar de Univision, pone el foco de atención en la ausencia que queda después de una pérdida, siempre desde "una visión esperanzadora". Rosy Ocampo Rosy Ocampo, productora ejecutiva y showrunner de la franquicia Vencer | Credit: Mezcalent "Este tipo de telenovelas complementan la oferta que tiene Televisa porque son novelas que tienen estas temáticas muy actuales, o sea hablamos de temas que están sucediendo hoy y que sobre todo son temas que le compete a nuestra audiencia", cuenta su productora ejecutiva. Siguiendo la estela de las anteriores, esta nueva entrega aúna entretenimiento con proyección social, una atractiva mezcla que se ha convertido en el sello de identidad de la franquicia. "[Rosy Ocampo] es una productora que siempre ha estado ocupada de ofrecer contenidos de tanta calidad, de tanta utilidad y que además le da a la empresa lo que la empresa necesita. Esto es un negocio y cumple con el negocio, cumple con los ratings, cumple con hacer un equipo que siempre es garantía", asevera Mariana Garza, quien integra su elenco. Vencer la ausencia Alejandra Barros, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vencer la ausencia narra la historia de cuatro amigas –Julia (Díaz), Esther (Villanueva), Celeste (Barros) y Rayo (Perroni)– que comparten la terrible experiencia de vivir enormes y trágicas pérdidas. La telenovela se transmite en México a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

