Hercai: amor y venganza versus Vencer el pasado, ¿quién ganó el primer duelo? La exitosa telenovela turca de Telemundo se enfrentó este martes por primera vez a la esperada tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hercai Hercai; Vencer el pasado | Credit: Telemundo; Televisa Unas telenovelas se van y otras llegan. Tras el exitoso final de Si nos dejan, que promedió durante su último capítulo 2,127,000 televidentes (P2+), Univision estrenó este martes 12 de octubre en horario estelar Vencer el pasado, la tercera entrega de la franquicia Vencer. "Nos entusiasma ofrecer Vencer el pasado y continuar reforzando nuestra exitosa programación de horario estelar con las mejores telenovelas con guion. Con esta nueva iteración de la franquicia Vencer queremos continuar nuestro gran momento y ofrecer a la audiencia nuevas y frescas historias de la mano de las grandes figuras que ellos aman", dijo Leonor Sotillo, senior vice-president of scripted strategy de Univision, en un comunicado. El melodrama protagonizado por Erika Buenfil, Angelique Boyer y Sebastián Rulli aterrizó en el prime time de la cadena de habla hispana ante 1,537,000 televidentes (P2+) y 592 mil en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, según Nielsen NPM. Angelique Boyer Angelique Boyer y Vencer el pasado, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Mezcalent La telenovela producida por Rosy Ocampo logró liderar su franja horaria de emisión frente a la ficción turca de la competencia, Hercai: amor y venganza (Telemundo), que se mantuvo con fuerza tras registrar 1,415,000 televidentes (P2+) y 529 mil adultos 18-49 años. Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai: amor y venganza (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO 9PM 1.Vencer el pasado: 1,537,000 (P2+) 2.Hercai: amor y venganza: 1,415,000 (P2+) La telenovela más vista del día fue, sin embargo, el también melodrama mexicano Diseñando tu amor, que en sus últimos capítulos promedió 1,542,000 televidentes (P2+). Gala Montes Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, protagonistas de Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA Top 3 1.Diseñando tu amor: 1,542,000 (P2+) 2.Vencer el pasado: 1,537,000 (P2+) 3.La desalmada: 1,522,000 (P2+) Respecto al estreno de Vencer el desamor, la segunda entrega de la franquicia Vencer, Vencer el pasado mantuvo más o menos la misma audiencia que registró su antecesora en su debut. Vencer el desamor Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini y Valentina Buzzurro, protagonistas de Vencer el desamor | Credit: TELEVISA 1.Vencer el desamor: 1,597,000 (P2+) 2.Vencer el pasado: 1,537,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vencer el pasado cuenta la historia de Renata (Boyer), Carmen (Buenfil), Mariluz (Arantza Ruiz) y Danna (Ana Paula Martínez), cuatro mujeres cuyas vidas quedan destrozadas en un instante que se amplifica maliciosamente en las redes sociales. Vencer el pasado Angelique Boyer y Sebastián Rulli, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: TELEVISA Decididas a no dejar que el pasado defina su futuro, se mudan a otra ciudad donde se apoyan unas a otras y rehacen sus vidas.

