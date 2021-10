Vencer el pasado, la entrega más exitosa hasta la fecha: los entresijos de la franquicia 'Vencer' contados por su productora El porqué de la elección de sus protagonistas, la investigación previa, su impacto social y la nueva entrega que ya se prepara. Rosy Ocampo, productora ejecutiva de la recién estrenada telenovela de Univision, cuenta a People en Español todo sobre su exitosa franquicia 'Vencer'. Vencer el pasado Rosy Ocampo, productora ejecutiva de la franquicia 'Vencer' | Credit: TELEVISA (x2) Inés (Arcelia Ramírez), Cristina (Jade Fraser), Marcela (Paulina Goto) y Areli (Emilia Berjón) vencieron el miedo; Bárbara (Daniela Romo), Ariadna (Claudia Álvarez), Dafne (Julia Urbini) y Gemma (Valentina Buzzurro) el desamor y ahora Carmen (Erika Buenfil), Renata (Angelique Boyer), Mariluz (Arantza Ruiz) y Danna (Ana Paula Martínez) tendrán que Vencer el pasado en la telenovela que acaba de estrenar Univision en horario estelar. "Cada una de las novelas de Vencer habla de un cierto tipo de violencia de género y ahora en Vencer el pasado nos hemos centrado específicamente en la parte de la violencia digital, pero no solo eso, sino también la huella digital y el cyberbullying", cuenta a People en Español Rosy Ocampo, productora ejecutiva de la exitosa franquicia. "Estas telenovelas están basadas en una investigación profunda en donde vemos justamente cuáles son las problemáticas actuales y hemos visto que el fenómeno de la violencia a través de las redes sociales es un fenómeno que se ha ido incrementando. Y vimos también que en el caso de las familias es importante que los papás estén pendientes de la relación que tienen los hijos con las redes sociales para que finalmente les vayan guiando y puedan sacar de las redes lo mejor posible". La telenovela, de 85 capítulos de 1 hora, cuenta con el asesoramiento de varias organizaciones especializadas en el tema para poder plasmar con la mayor exactitud posible las diferentes problemáticas que se abordan a lo largo de los capítulos. "Quien coordina los esfuerzos es Fundación Televisa. Fundación Televisa convoca a las diferentes entidades y organizaciones que nos han apoyado, primero con información sobre cuáles son las temáticas, cómo las debemos tratar, qué asesoría o qué consejo tenemos que dar a la audiencia", explica Ocampo. "Y además en el caso de México hay un número de teléfono y un sitio web en donde la audiencia puede pedir apoyo en caso de que requiera alguna información adicional". En el momento en el que estábamos realizando toda la investigación previa para Vencer el pasado una de las preguntas era qué tanto la audiencia quería verlos juntos [a Angelique y a Sebastián] y la respuesta fue muy, muy favorable Rosy Ocampo, productora Vencer el pasado Escena de Vencer el pasado | Credit: TELEVISA Aunque como las anteriores entregas de la franquicia busca "sembrar una serie de reflexiones en la audiencia", Vencer el pasado no pretende ser una telenovela didáctica. "A través de la misma novela introducimos términos, introducimos cuáles son los peligros, [pero] de una manera divertida porque en el momento en que la audiencia sienta que es didáctico, en ese momento nos va a apagar. Y creo que lo que ha sido un trabajo bastante complejo por parte de los escritores es hacerlo ligero, hacerlo divertido, hacer que sea una novela además con una carga melodramática importante que deje valores positivos y sobre todo esta cuestión también que tiene que ver con la mujer, con el empoderamiento de la mujer". Su productora considera importante subrayar "el hecho de que antes que cualquier cosa queremos que la audiencia pase un rato divertido". "Vencer el pasado es un melodrama antes que cualquier cosa en donde lo que queremos es que nuestra audiencia se vea reflejada en las problemáticas, en cómo estas mujeres después de sortear una cantidad de obstáculos van a poder salir adelante. Es una novela que tiene también tintes de humor, entonces creo que por eso este balance ha sido lo que más trabajo nos ha costado como equipo de trabajo". En México Vencer el pasado ha tenido mucho mejor desempeño que las novelas anteriores [de la franquicia] y esto realmente se debe a que la audiencia está muy identificada con lo que sucede Rosy Ocampo, productora La más exitosa La telenovela, que se estrenó en México el pasado 12 de julio a las 8:30 de la tarde, no solo ha mantenido el éxito de las dos anteriores entregas, sino que lo ha superado. "En México ha tenido mucho mejor desempeño que las novelas anteriores y esto realmente se debe a que la audiencia está muy identificada con lo que sucede", señala. "Estamos a un mes de que termine al aire, hasta lo que llevamos estamos entre un 16 y un 18% más arriba que Vencer el desamor. Vencer el desamor estaba más arriba que Vencer el miedo, entonces en ese sentido vemos que además hemos ido trayendo audiencia de las novelas anteriores". Vencer Telenovelas de la franquicia 'Vencer' | Credit: TELEVISA (x3) Elección de protagonistas Vencer el desamor une por cuarta ocasión como pareja protagónica a Angelique Boyer y Sebastián Rulli. ¿Por qué se decidió apostar nuevamente por ellos como protagonistas? "Nosotros tenemos mucha investigación y en el momento en el que estábamos realizando toda la investigación previa para Vencer el pasado una de las preguntas era qué tanto la audiencia quería verlos juntos y la respuesta fue muy, muy favorable", responde Ocampo. "Son personajes diferentes a los que han hecho, incluso la línea que tienen ellos de amor es una línea distinta […]. Entonces hicimos esta pregunta cuando estábamos haciendo sesiones de grupo y son dos personas muy queridas, tanto Sebastián como Angelique, y además tienen esta parte que son muy exitosos en redes. En el caso de ambos nuestro director Benjamín Cann y Fernando Nesme hicieron un trabajo brillante también de poder explotar esta parte que ambos tienen que es una parte divertida y que no se ha visto en las novelas anteriores. Nosotros los habíamos visto en personajes mucho más serios y en este caso vamos a ver una cara de los actores que nada más a veces se ve o en las redes sociales o en teatro, pero que poco vemos esta parte divertida y ligera que ellos manejan". Vencer el pasado Angelique Boyer y Sebastián Rulli, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: TELEVISA En cuanto a la elección de Erika Buenfil como protagonista madura, Ocampo explica: "Es un personaje que yo sabía que podía interpretar magistralmente. Necesitábamos una protagonista de la edad de ella y justamente de las características de ella. Carmen [su personaje] es una mujer de clase alta, superflua, que piensa que tiene la familia perfecta cuando ella tampoco es una madre ejemplar y que de pronto va a tener un impacto fuertísimo en el momento en el que se da cuenta de la realidad y además va a tener que salir sola adelante. Y obviamente para mí [fue] muy importante la parte de las redes porque ella como persona en el momento en que se ve que no tiene trabajo, o sea es una historia que ella cuenta de una manera muy linda, ella siendo mamá soltera se da cuenta que tiene que empezar a buscar por sí misma cómo salir adelante y es cuando empieza con lo que son las redes y hoy es la reina de TikTok, entonces por todas estas características para mí era la persona ideal". En Vencer el miedo ya están publicándose los resultados que tuvimos con respecto a lo que sería la prevención del embarazo adolescente y estamos viendo que las personas que vieron la telenovela, sobre todo madres e hijas, adquirieron una conciencia con respecto a lo que sería el uso de los métodos anticonceptivos y las consecuencias que hay de una decisión al respecto Rosy Ocampo, productora Estilo único La franquicia 'Vencer' ha logrado crear un estilo único a la hora de realizar cada episodio porque "cada capítulo inicia y termina con una reflexión". Y esta no es la excepción. "La primera mitad de la novela va con un flashback en donde vemos información muy importante que no se ha revelado antes y de ahí avanza el capítulo y cierra con una reflexión. Aunque van avanzando de manera cronológica, pero en cierto sentido son temáticos", destaca. "Por ejemplo, en uno que hablamos de la sororidad, las tramas que suceden tienen que ver con eso, aunque las tramas van avanzando de manera cronológica. Es un rompecabezas difícil de armar, pero hemos visto que a nuestra audiencia le gusta que se cuente con brincos de tiempo, que son elementos de serie aunque orgullosamente es una telenovela". Vencer el pasado Erika Buenfil y Roberto Blandón en Vencer el pasado | Credit: TELEVISA Mismo universo Otra de las características de las telenovelas de 'Vencer' es que se desarrollan en el mismo universo, lo que permite que podamos ver personajes de las anteriores entregas. "En esta telenovela tuvimos participaciones especiales incluso de personajes de la primera entrega, de la segunda entrega en donde se mezclan y además vemos que tenemos ya como la evolución. Por ejemplo, en el caso de Jade Fraser, que la vimos en la primera entrega como víctima de violencia y víctima de una violación, ahora ya la vemos totalmente realizada. Ella trabaja de asistente de abogados dentro de una oficina de gobierno y va a ayudar a nuestra protagonista, a Angelique Boyer, que el personaje se llama Renata, con problemas que va a ir teniendo". Estamos ahora en etapa de creación literaria [de la cuarta entrega de la franquicia] con el mismo equipo literario que ha estado encargado de las otras tres. Pero apenas estamos en la etapa de la investigación ROSY oCAMPO, PRODUCTORA Vencer el pasado África Zavala y Matías Novoa en Vencer el pasado | Credit: TELEVISA Impacto positivo Además de entretener, la franquicia está teniendo un impacto positivo en el público, como reflejan las investigaciones que se llevan a cabo una vez que finaliza cada telenovela. "En Vencer el miedo ya están publicándose los resultados que tuvimos con respecto a lo que sería la prevención del embarazo adolescente y estamos viendo que las personas que vieron la telenovela, sobre todo madres e hijas, adquirieron una conciencia con respecto a lo que sería el uso de los métodos anticonceptivos y las consecuencias que hay de una decisión al respecto. En el caso de Vencer el desamor, además de la violencia de género, quisimos continuar con la parte del embarazo adolescente porque no solo tiene aristas en lo que sería la parte de la prevención sino también de las enfermedades de transmisión sexual y obviamente también tiene un impacto en lo que sería el futuro de una mujer cuando sucede un embarazo adolescente. Y estamos justamente ya a punto de publicar los resultados, que también son unos resultados superpositivos. Ahora con Vencer el pasado estamos trabajando con Fundación Televisa y vamos a tener primero que terminar la transmisión en México y en Estados Unidos para poder hacer el balance y ver en términos generales". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuarta entrega Aunque en un inicio todo apuntaba a que la franquicia se quedaría en una trilogía, la realidad es que la producción de Rosy Ocampo ya trabaja en la que será la cuarta entrega. "Estamos ahora en etapa de creación literaria con el mismo equipo literario que ha estado encargado de las otras tres. Pero apenas estamos en la etapa de la investigación, entonces estamos revisando temáticas", avanza Ocampo. Esta nueva telenovela está programada para estrenarse en México en julio del próximo año y hasta el momento "es la única información concreta que podemos dar". La productora descarta, no obstante, que su título vaya a ser Vencer el odio, como se ha comentado a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación. "Definitivamente no es Vencer el odio. No, ese título no es real", deja claro.

