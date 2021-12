Vencer el pasado: parejas en la ficción y también en la vida real Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angelique Boyer Credit: Mezcalent Angelique Boyer y Sebastián Rulli no son los únicos integrantes del elenco de la exitosa telenovela de Univision que son novios dentro y fuera de la ficción. Mira quiénes más también lo son. Empezar galería Angelique Boyer y Sebastián Rulli Angelique Boyer Credit: TELEVISA La actriz de origen francés y el galán argentino interpretan a Renata y Mauro, la pareja protagónica que cada noche hace suspirar al público a través de la pantalla de Univision. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Pareja consentida Angelique Boyer Credit: Instagram Sebastián Rulli Angelique y Sebastián conforman una de las parejas más queridas del medio artístico. Su historia de amor inició oficialmente hace ya 7 años y desde entonces no han dejado de derrochar amor a su paso. "Nada más hermoso que tener una meta en común e ir juntos de la mano. Por muchos ciclos más como este. Te amo", compartía Rulli meses atrás en Instagram con motivo de su séptimo aniversario de novios. 2 de 7 Ver Todo Valentina Buzzurro y Luis Curiel Valentina Buzzurro Credit: TELEVISA La actriz mexicana interpreta a Gemma mientras que su galán en la historia y fuera de ella da vida a Rodrigo, un joven que vive en una silla de ruedas tras sufrir un accidente automovilístico. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Hermosa pareja Valentina Buzzurro Credit: Instagram Luis Curiel Valentina y Luis llevan 4 años caminando juntos de la mano. "No cambiaría por nada del mundo trabajar a tu lado y aprenderte tanto. Te ami", escribía Buzzurro meses atrás a través de su cuenta de Instagram desde su camerino en la telenovela. 4 de 7 Ver Todo Maya Ricote y Patricio de Rodas Maya Ricote Credit: TELEVISA La hija de Gaby Rivero (Brenda Zermeño) y el hijo de Leonardo Daniel (Lisandro Mascaró) se encargan de representar la etapa joven de los personajes que interpretan sus famosos papás en el melodrama estelar de Univision. 5 de 7 Ver Todo Feliz noviazgo Maya Ricote Credit: Instagram Maya Ricote Curiosamente, Maya y Patricio se enamoraron durante las grabaciones de la telenovela y hoy mantienen un feliz noviazgo que no dudan en presumir a través de las redes sociales. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio No te la pierdas Vencer el pasado Credit: TELEVISA Vencer el pasado se transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, por la cadena Univision. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

