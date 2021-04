Vencer el pasado inicia sus grabaciones ¡con una incorporación sorpresa! La tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer comenzó a tomar forma esta semana en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer –las dos anteriores fueron Vencer el miedo y Vencer el desamor–, comenzó a grabarse este jueves en una locación ubicada al sur de la Ciudad de México con un elenco que aún no ha sido revelado en su totalidad. Entre los contados actores que ya han sido confirmados para participar en esta nueva historia que tratará el linchamiento digital y el uso y abuso de las redes sociales se encuentran Valentina Buzzurro (Gemma), Beatriz Moreno (doña Efi), Carlos Bonavides (Padre Antero), Andrés Vázquez (Dimi) y Claudia Álvarez (Ariadna), quienes también se dejaron ver en Vencer el desamor, la exitosa telenovela encabezada por Daniela Romo, David Zepeda y un destacado elenco que Univision transmitió recientemente en horario estelar. Este jueves, se unió un nuevo y conocido nombre a la lista de actores que estarán formando parte del melodrama. Se trata de Jade Fraser, quien fue una de las cuatro protagonistas femeninas de Vencer el miedo, la primera entrega de la franquicia Vencer. Vencer el miedo Image zoom Jade Fraser fue una de las protagonistas de Vencer el miedo | Credit: Cortesía TELEVISA Jade interpretó en Vencer el miedo a Cristina, una joven que tuvo que vencer sus miedos para denunciar el abuso sexual y el acoso del que fue víctima en el ámbito profesional. Un personaje que ahora retomará en esta nueva historia con una participación especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vencer el pasado contará nuevamente con cuatro protagonistas femeninas que en esta ocasión tendrán que vencer su pasado para poder seguir adelante y reconstruir sus vidas. "Son cuatro mujeres que, como en las anteriores entregas de Vencer, por distintas circunstancias terminan trabajando en el mismo lugar y, aunque al principio son muy distintas y muy diferentes entre sí porque hay distintas maneras de pensar y de ver la vida, se empiezan a dar cuenta de que tienen algo en común y es que comparten la experiencia de haber sido víctimas del linchamiento digital de una u otra manera", compartió Pedro A. Rodríguez, uno de los escritores de la telenovela en una reciente transmisión en vivo en Instagram. "Cada una de ellas tiene una experiencia que de alguna manera la ha marcado o la está marcando que tiene que ver con un asunto de linchamiento digital, ya sea unas fotos que se circularon con el novio que nada más tenía que ver el novio, ya sea un vídeo tomado fuera de contexto que además la hace ver como otra cosa que no es y termina afectándole la carrera profesional o ya sea un vídeo que ni siquiera es de ella pero es de alguien muy cercano a ella y termina ella afectada", agregó el citado escritor de la exitosa franquicia Vencer. La telenovela se estrenará en el segundo semestre del año tanto en México como en Estados Unidos.

