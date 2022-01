¿Cuándo termina Vencer el pasado y qué telenovela entrará en su lugar? La telenovela protagonizada por Erika Buenfil, Angelique Boyer y Sebastián Rulli ya tiene fecha para su gran final. Este es el melodrama que entrará en su lugar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer el pasado Sebastián Rulli y Angelique Boyer, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Mezcalent Vencer el pasado tiene ya sus días contados en el prime time de Univision. La tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Erika Buenfil, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se despedirá de la pantalla de la cadena de habla hispana a mediados de febrero. La telenovela producida por Rosy Ocampo pondrá punto final a su historia, pero no a su franquicia, que contará con al menos una entrega más, Vencer la ausencia, que comenzará a grabarse próximamente en México con un elenco de actores que aún no ha sido confirmado. El espacio que dejará libre el desenlace del melodrama en el que también participan África Zavala, Diego Olivera y Horacio Pancheri, entre otros, será ocupado desde el lunes 21 de febrero por otra exitosa telenovela de Televisa, cuya fecha de estreno acaba de ser anunciada. Se trata de Mi fortuna es amarte, telenovela producida por Nicandro Díaz que se mantiene en los primeros lugares de audiencia desde su estreno en México en noviembre del año pasado. "Sus vidas son opuestas y frente a algunas pruebas, ¿podrá la tragedia unir sus destinos?", se pregunta Univision en uno de los promocionales que transmite de la telenovela. Protagonizado por Susana González y David Zepeda, el melodrama gira alrededor de Natalia (González), un ama de casa que descubre la traición de su esposo, y Vicente (Zepeda), hombre honesto y trabajador que sufre la terrible pérdida de su esposa. Sus caminos se cruzarán de la manera menos esperada para demostrar que el amor puede surgir aún en la peor adversidad. Mi fortuna es amarte Susana González y David Zepeda, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA La telenovela cuenta también con las actuaciones de Sergio Sendel, Chantal Andere, Carmen Salinas, Omar Fierro, Michelle Vieth, Luis Felipe Tovar, Adriana Fonseca, Michelle González, Carlos de la Mota, Lisset y Fernanda Urdapilleta, entre un destacado elenco. David Zepeda David Zepeda junto a su hijo en Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA "Creo que los tiempos son perfectos para darle vida a un personaje con estas características en donde se valora justamente la familia, el tener salud, el tener un trabajo", comentó sobre su personaje Zepeda meses atrás durante la presentación a prensa de la telenovela.

