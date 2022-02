¿Cómo le fue en audiencia al final de Vencer el pasado respecto a las otras dos entregas de la franquicia? La telenovela protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Erika Buenfil se despidió este martes 15 de febrero por la puerta grande del prime time de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer Paulina Goto (Vencer el miedo); Claudia Álvarez (Vencer el desamor) y Angelique Boyer (Vencer el pasado) | Credit: TELEVISA (x3) Renata (Angelique Boyer), Carmen (Erika Buenfil), Mariluz (Arantza Ruiz) y Danna (Ana Paula Martínez) lograron finalmente Vencer el pasado durante el gran final de la exitosa telenovela estelar de Univision que se transmitió este martes 15 de febrero en horario estelar. La tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo se despidió por la puerta grande tras superar los 2 millones de televidentes (P2+) en su último capítulo. El desenlace de la telenovela se convirtió este martes en la ficción más vista en el horario de máxima audiencia de la televisión de habla hispana, superando cómodamente en audiencia a su competidor más directo, el drama turco Hercai: amor y venganza (Telemundo), que en su misma franja horaria de emisión promedió 1,310,000 televidentes (P2+). 9PM 1.Vencer el pasado: 2,061,000 (P2+) 2.Hercai: 1,310,000 (P2+) Vencer el pasado Sebastián Rulli y Angelique Boyer, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Mezcalent El liderazgo de Univision se repitió a las 10 de la noche, donde su telenovela turca Madre logró doblar la audiencia que promedió el segundo capítulo de Pasión de gavilanes 2 (Telemundo). 10PM 1.Madre: 1,767,000 (P2+) 2.Pasión de gavilanes 2: 921 mil (P2+) Madre Protagonistas de Madre | Credit: UNIVISION Finales de la franquicia El desenlace de la historia protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Erika Buenfil logró una audiencia similar a la que registró en marzo del año pasado el final de la segunda entrega de la misma franquicia, Vencer el desamor, cuya audiencia a su vez fue mayor que la que promedió el desenlace de Vencer el miedo, la historia que dio comienzo en 2020 a la franquicia. 1.Vencer el desamor: 2,064,000 (P2+) Vencer el desamor Protagonistas de Vencer el desamor | Credit: Instagram Rosy Ocampo 2.Vencer el pasado: 2,061,000 (P2+) 3.Vencer el miedo: 1,421,000 (P2+) Vencer el miedo Protagonistas de Vencer el miedo | Credit: Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La franquicia continúa TelevisaUnivision comenzará a grabar muy pronto en México la cuarta entrega de la franquicia, que lleva por título Vencer la ausencia y cuyo elenco aún no ha sido confirmado.

