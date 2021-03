¿Qué esperar de Vencer el pasado, la nueva telenovela de la franquicia 'Vencer'? Tras Vencer el desamor llega Vencer el pasado. ¿Quiénes participarán? ¿De qué va la historia? ¿Cuándo se estrenará? Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre el melodrama. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bárbara (Daniela Romo), Ariadna (Claudia Álvarez), Dafne (Julia Urbini) y Gemma (Valentina Buzzurro) lograron 'Vencer el desamor' durante el último capítulo de la exitosa telenovela que Univision transmitió a las 8 p.m., hora del Este. Pero la historia continúa. Arropadas por varios de los personajes que formaron parte del recién finalizado melodrama de la cadena hispana, cuatro nuevas mujeres llegarán muy pronto para 'Vencer el pasado' en una nueva telenovela de la franquicia 'Vencer', que inició en el 2019 con Vencer el miedo. ¿Cómo será esta nueva historia? ¿Quiénes participarán en ella? ¿Cuándo se estrenará? Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre este esperado melodrama. ¿Quiénes participarán? La telenovela contará con un renovado elenco que combinará talento nuevo con algunos de los actores y actrices que participaron en las anteriores producciones de 'Vencer'. Entre los nombres ya confirmados de Vencer el desamor que estarán participando también en esta nueva historia se encuentran los de Valentina Buzzurro (Gemma), Beatriz Moreno (doña Efi), Carlos Bonavides (Padre Antero) y Andrés Vásquez (Dimi). Vencer el desamor Image zoom Valentina y Andrés repetirán en Vencer el pasado | Credit: Instagram Rosy Ocampo "Bárbara está en Europa, en París, está muy contenta y doña Efi me va a cuidar porque con quién se queda Gemma, ¿no? y tendremos las dos conexiones muy importantes con tres de las cuatro protagonistas", avanzó Buzzurro en una reciente transmisión en vivo en Instagram sobre la conexión que tendrá su personaje con el de doña Efi en la nueva telenovela. Aunque formará parte del elenco de Vencer el pasado, la joven actriz mexicana dejó claro que no será una de las cuatro protagonistas que tendrá el melodrama. "Yo no seré protagonista. Siempre son cuatro distintas, así que ahora les toca a cuatro nuevas mujeres vencer el pasado", explicó la actriz detrás de la simpática Gemma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela contará, además, con la participación de la actriz mexicana Claudia Álvarez, quien fue una de las cuatro protagonistas de Vencer el desamor. "Ariadna ayudó a muchas mujeres a través de su trabajo, entonces todavía en Vencer el pasado la necesitamos un ratito más porque nuestras protagonistas tienen de problemas que no saben", adelantó Buzzurro, quien tiene algo más de 300 mil seguidores en Instagram. ¿De qué va la historia? Sin querer revelar aún muchos detalles, la productora de la franquicia 'Vencer', Rosy Ocampo, compartió semana atrás en una entrevista con Televisa Espectáculos que este nuevo melodrama tocará "temas más modernos que tienen que ver con la parte digital". Vencer el desamor Image zoom Protagonistas de Vencer el desamor | Credit: Instagram Rosy Ocampo "Parecería que son para gente más joven, pero con la pandemia las personas mayores, que estaban poco familiarizadas con eso, ya se hicieron más digitales. Ese es uno de los temas ancla que vamos a estar tratando en Vencer el pasado", avanzaba la productora. ¿Cuándo inician las grabaciones? El melodrama comenzará a grabarse en México el próximo lunes 5 de abril. ¿Cuándo se estrena? Si no hay cambios de última hora, la telenovela comenzará a emitirse en junio.

