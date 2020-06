Univision revela la fecha de estreno de su nueva telenovela Vencer el miedo El melodrama cuenta con las actuaciones protagónicas de Paulina Goto y Danilo Carrera. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Médicos, línea de vida, que se estrenará el 14 de julio en sustitución de la telenovela turca Amor eterno con Daniel Arenas y Livia Brito como protagonistas, no será la única producción mexicana que llegará durante las próximas semanas al prime time de Univision. La cadena de habla hispana también comenzará a transmitir en julio el melodrama de Televisa Vencer el miedo, historia que encabezan Paulina Goto y Danilo Carrera. Univision destapó por fin esta semana la fecha de estreno de esta esperada telenovela que se transmitió durante el primer trimestre de este año en México con gran éxito de audiencia. Image zoom Danilo Carrera y Paulina Goto Cortesía TELEVISA (x2) Aunque Paulina había informado semanas atrás a través de sus redes sociales que el melodrama se iba a estrenar el lunes 13 de julio, finalmente no será así. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela aterrizará en las pantallas de Univision el 20 de julio a las 7 p.m., hora del Este, horario que actualmente ocupa el programa unitario La rosa de Guadalupe. En Vencer el miedo Goto interpreta a Marcela Durán, una joven perseverante, inteligente e impulsiva que tiene una inclinación innata por la pintura y el grafiti. Image zoom Paulina Goto Cortesía TELEMUNDO Harta de ser vigilada y reprendida por su padre, un macho déspota, la joven se refugia en su novio Rommel y la pandilla de este. Todo empeora cuando Marcela se roba un auto sin saber que dentro de la cajuela está el cadáver del importante empresario acerero Fabián Cifuentes. Y a sus 15 años acabará en un Centro de Internamiento para Adolescentes acusada de robo y quedando como sospechosa de un asesinato que efectivamente no cometió. Carrera, por su parte, da vida a Omar Cifuentes, alias ‘El Beto’, un joven a quien el mundo se le viene abajo cuando asesinan a su padre, el empresario Fabián Cifuentes. Image zoom Daniel Arenas Cortesía TELEVISA En palabras de su productora Rosy Ocampo, Vencer el miedo "cuenta la historia de cuatro mujeres de diferentes generaciones que enfrentan una serie de obstáculos contemporáneos mientras buscan el cumplimiento de su dignidad, sexualidad y vida familiar".

