Vencer el desamor se estrena con éxito por Univision La telenovela protagonizada por Claudia Álvarez y David Zepeda lideró su franja horaria de emisión al promediar durante su primer capítulo más de 1 millón y medio de televidentes (P2+). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuatro mujeres de distintas edades que de pronto se ven forzadas a vivir bajo el mismo techo debido a diferentes circunstancias. Este es el punto de partida de Vencer el desamor, el nuevo melodrama de Televisa que aterrizó el pasado lunes en la cadena Univision. Protagonizada por Daniela Romo, Claudia Álvarez y David Zepeda, la telenovela promedió durante su primer capítulo 1,597,000 televidentes (P2+) y 605 mil adultos 18-49 años, según datos de Nielsen, lo que llevó a la ficción a liderar cómodamente su franja horaria de emisión. Image zoom Vencer el desamor | Credit: Cortesía Producción Rosy Ocampo El estreno del melodrama, en el que también participan Altair Jarabo, Juan Diego Covarrubias y Emmanuel Palomares, se situó como el segundo programa más visto del prime time hispano, solo superado por un nuevo episodio del programa unitario de Televisa La rosa de Guadalupe (Univision), que sedujo justo una hora antes a 1,675,000 televidentes (P2+). Top 3 (9 de noviembre): 1. La rosa de Guadalupe (Univision): 1,6 millones 2. Vencer el desamor (Univision): 1,5 millones 3. Todo por mi hija (Telemundo): 1,4 millones SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una telenovela que tiene como objetivo, antes que cualquier cosa, entretener. Lo que queremos es que la familia se siente a ver la televisión y pase un rato agradable", contaba su productora ejecutiva, Rosy Ocampo, en una reciente entrevista con People en Español sobre esta historia que aborda diferentes problemáticas sociales como la viudez joven, el embarazo no deseado, la violencia contra la mujer y la depresión masculina, entre otras. "Y es también una historia inspiradora. Lo que queremos es que en este momento de pandemia la audiencia que vea la televisión vea que se puede salir pese a cualquier problema". Image zoom Vencer el desamor | Credit: Cortesía Producción Rosy Ocampo El primer capítulo del melodrama contó con la participación especial de la actriz y cantante mexicana Paulina Goto, quien protagonizó la primera historia de la franquicia 'Vencer'. Paulina no será la única integrante del elenco de Vencer el miedo que se dejará ver a lo largo de este nuevo melodrama ya que los universos de ambas ficciones se terminarán fusionando. Vencer el desamor se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

