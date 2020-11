Close

¡Reemplazan a actor de la telenovela Vencer el desamor! Eleazar Gómez no es el único. Actor de la exitosa telenovela de Univision también queda fuera del melodrama, en su caso por motivos de salud. ¿Quién lo sustituirá? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eleazar Gómez, quien formaba parte del elenco de la telenovela La mexicana y el güero, no es el único actor que ha tenido que ser sustituido recientemente en una producción de Televisa. Aunque por motivos muy distintos, el melodrama Vencer el desamor, que Univision transmite a las 8 p.m., hora del Este, con gran éxito de audiencia, también se ha visto obligado en los últimos días a reemplazar a uno de sus actores tras contraer la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2. Se trata de Leonardo Daniel, quien daba vida a Lino en la historia protagonizada por Claudia Álvarez, Daniela Romo y David Zepeda. Image zoom Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA Aunque afortunadamente su estado de salud evoluciona favorablemente, la productora de la telenovela, Rosy Ocampo, comunicó este jueves a través de Twitter que se tomó la decisión de reemplazarlo para no arriesgar bajo ninguna circunstancia su recuperación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para Grupo Televisa y para la producción nuestra prioridad es el talento humano con el que trabajamos día a día. Por esta razón estamos comprometidos en salvaguardar la salud de nuestro primer actor Leonardo Daniel y no arriesgar bajo ninguna circunstancia su recuperación, que ha sido favorable", explicó la también productora del melodrama Vencer el desamor, quien confirmó el nombre del actor que estará interpretando su personaje a partir de ahora. Image zoom Leonardo Daniel y Marco Treviño (en 2010) | Credit: Instagram Marco Daniel; Mezcalent "Gracias Marco Treviño por sumarte a nuestro elenco. Bienvenido a Vencer el desamor", confirmó Ocampo la participación del actor mexicano, quien se ha dejado ver en los últimos años en exitosas producciones de Telemundo como El señor de los cielos y Los miserables. "Agradecido de esta oportunidad y de la confianza depositada en mí. Es un gran equipo y me entusiasma ver que este reto enorme lo enfrentamos todos como uno. Mi abrazo para Leonardo deseando su recuperación total", expresó por su parte Marco tras ser confirmado como parte del elenco de esta telenovela que se encuentra en los primeros lugares de audiencia.

