Televisa confirma a las cuatro protagonistas femeninas de su nueva telenovela Vencer el desamor Claudia Álvarez y Daniela Romo encabezan junto con otras dos actrices mexicanas esta historia de la franquicia 'Vencer' que comenzará a grabarse pronto en México. By Moisés González Tras el éxito de Vencer el miedo, telenovela encabezada por Paulina Goto y Danilo Carrera que se encuentra en sus últimos capítulos en México; la productora mexicana Rosy Ocampo prepara un nuevo melodrama dentro de la franquicia 'Vencer' que lleva por título Vencer el desamor. Al igual que sucedió en la anterior telenovela, la ficción que engalanará David Zepeda tendrá como protagonistas a cuatro mujeres de diferentes edades, cuyos nombres fueron revelados este martes a través de un vídeo promocional que emitió Televisa. Como se rumoraba desde hacía varias semanas, una de las actrices que encabezará este melodrama será Claudia Álvarez, quien a finales de año debutó como mamá de Kira. La actriz mexicana regresa de esta forma al trabajo apenas tres meses después de haber dado a luz y lo hace de la mano de Zepeda, quien será su galán en la historia. Image zoom Claudia Álvarez "Claro que puede [combinar la maternidad con el trabajo], la producción a donde va a entrar fue muy abierta a darle facilidades para que pueda continuar sus actividades maternas de alimentación, etc. Televisa se portó increíble en ayudar a que el ambiente esté adecuado para que pueda precisamente cumplir esas dos grandes responsabilidades", declaraba semanas atrás el esposo de Claudia, el productor Billy Rovzar, en entrevista para Televisa Espectáculos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela marca el esperado regreso a los foros de grabación de Televisa de la primera actriz mexicana Daniela Romo quien, tras casi tres años alejada de la televisión, se suma al elenco protagónico de este nuevo melodrama que comenzará a grabarse próximamente en la Ciudad de México. Image zoom Daniela Romo El cuarteto protagónico de la telenovela lo completan las jóvenes actrices mexicanas Julia Urbini, quien dio vida a la hija de Adriana Louvier en el melodrama Caer en tentación (2017), y Valentina Buzzurro, quien formó parte recientemente del elenco de la serie de Televisa Los pecados de Bárbara. Image zoom Julia Urbini y Valentina Buzzurro Si no hay cambios de última hora, Vencer el desamor se estrenará en México el 13 de julio por Las Estrellas a las 6:30 de la tarde.

