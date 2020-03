Televisa confirma a los tres galanes principales de su nueva telenovela Vencer el desamor El melodrama que encabezará Claudia Álvarez tendrá tres protagonistas masculinos que serán hijos del personaje que interpretará Daniela Romo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La productora Rosy Ocampo presentó este jueves oficialmente al elenco protagónico de su nueva telenovela, Vencer el desamor. La ficción, como informamos días atrás, contará con las actuaciones protagónicas femeninas de cuatro actrices: Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini y Valentina Buzzurro; mientras que el rol protagónico masculino principal recaerá en David Zepeda, quien regresa a Televisa con esta historia tras su reciente debut en Telemundo. Image zoom David Zepeda Pero, como se veía venir, el actor mexicano no será el único galán que encabezará este melodrama que iniciará grabaciones en abril. Otros dos actores completan el elenco protagónico de la telenovela y ellos son Juan Diego Covarrubias y Emmanuel Palomares. Juan Diego Covarrubias El actor mexicano, que ha protagonizado exitosas producciones de Televisa como La vecina y De que te quiero te quiero, romperá con su imagen de galán de telenovelas al dar vida en esta historia a un personaje de corte antagónico que será pareja del que interpretará Claudia Álvarez. Image zoom Juan Diego Covarrubias “Es humano, cada quien tiene sus antagonistas en la vida real, hay gente que nos lastima pero te aseguro que esa persona tiene su historia y el porqué”, avanzó Covarrubias sobre su personaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emmanuel Palomares El actor venezolano, quien conformó el triángulo protagónico de la última telenovela de Rosy, Vencer el miedo, volverá a trabajar con la productora en esta historia. Image zoom Emmanuel Palomares Tanto Zepeda, como Covarrubias, como Palomares tendrán un vínculo muy estrecho en el melodrama ya que los tres actores serán hijos del personaje que interpretará Romo. Sinopsis Vencer el desamor narrará la historia de cuatro mujeres, de diferentes edades y estratos sociales, que se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo. Image zoom Elenco Vencer el desamor Al principio, la convivencia entre ellas es complicada y tensa por sus diferentes visiones y maneras de afrontar la vida, pero poco a poco la hermandad y solidaridad prevalece al darse cuenta del peculiar vínculo que existe entre ellas: cada una ha padecido, de una u otra manera, la ausencia y abandono de sus respectivas parejas. El melodrama se estrenará en México el lunes 13 de julio por Las Estrellas. Advertisement

