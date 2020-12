Close

Vencer el desamor ¡logra su récord de audiencia en la televisión hispana! La telenovela protagonizada por Claudia Álvarez y David Zepeda estuvo a punto de superar por primera vez los 2 millones de televidentes (P2+). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A poco más de un mes de su estreno, la telenovela Vencer el desamor (Univision) sigue imparable en el prime time hispano. La historia protagonizada por Claudia Álvarez y David Zepeda, que la cadena hispana transmite de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este, estuvo a punto de superar esta semana, por primera vez, los 2 millones de televidentes (P2+). La ficción que produce Rosy Ocampo para Televisa promedió el pasado martes 15 de diciembre 1,953,000 televidentes (P2+), su dato de audiencia más alto hasta la fecha. El melodrama se convirtió así una jornada más en el programa más visto de la televisión hispana, llevando a Univision a liderar cómodamente su franja horaria de emisión frente a Telemundo. Image zoom Claudia Álvarez, David Zepeda y Juan Diego Covarrubias, triángulo protagónico de Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA La cadena también se impuso a su competidor más directo a las 7 p.m. con el programa unitario La rosa de Guadalupe y a las 9 p.m. con la telenovela Imperio de mentiras. Los 3 programas más vistos (Diciembre 15, 2020): 1. Vencer el desamor (Univision): 1,9 (P2+) 2. La rosa de Guadalupe (Univision): 1,8 (P2+) 3. Imperio de mentiras (Univision): 1,4 (P2+) Finaliza grabaciones El melodrama, que también cuenta con las actuaciones de Daniela Romo, Altair Jarabo y Juan Diego Covarrubias, entre otros, concluyó este miércoles sus grabaciones en México. Emocionada y con sentimientos encontrados, su protagonista, Claudia Álvarez, no tardó en compartir un emotivo mensaje de despedida a través de las redes sociales. "A mis niñas hermosas Valentina Buzzurro (Gemma) y Julia Urbini (Dafne), qué honor compartir este proyecto con ustedes, y me falta mi Daniela Romo (Bárbara) en esta foto para decirles que viví en el presente cada día con ustedes, sabiendo que estaba disfrutando y aprendiendo mucho de cada una. Fuimos un gran equipo. Hoy terminamos de grabar, pero saben que cuentan conmigo para siempre. Sigan volando tan algo como puedan y espero volver a coincidir con ustedes en otro proyecto. Las quiero mucho", expresó la guapa actriz mexicana. Su hijo en la ficción, Iker García (Tadeo), también publicó un emotivo mensaje en Instagram ante el cierre de este proyecto que marcó su debut como actor. "Último día de grabaciones. Estoy muy emocionado y a la vez triste, pero agradecido con este maravilloso equipo de Vencer el desamor por este gran proyecto lleno de lindas experiencias y aprendizaje. Un gran sueño cumplido. Los quiero equipo y los voy a extrañar. Gracias", escribió el carismático niño de 8 años.

