Vencer el desamor, la telenovela del momento: claves de su éxito El melodrama que protagonizan Claudia Álvarez y David Zepeda lidera desde su estreno las audiencias del prime time hispano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El melodrama mexicano vuelve a reinar en el prime time hispano. La telenovela Vencer el desamor con Claudia Álvarez y David Zepeda como protagonistas se ha posicionado desde su debut en el gusto del público, tanto en su país de origen, México, como en Estados Unidos, donde se transmite de lunes a viernes por la cadena Univision a las 8 p.m., hora del Este. La ficción, que cuenta la historia de cuatro mujeres de diferentes edades que se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo por circunstancias diferentes, ha logrado atrapar al público con historias muy apegadas a la realidad de lo que está viviendo hoy en día la sociedad. Muchas veces decimos: 'La televisión está hecha para entretener, no para educar'. Y yo digo: '¿Por? Si tenemos la posibilidad también de que la gente vea un mundo mejor'". - Claudia Álvarez "Creo que por eso está funcionando mucho el proyecto porque habla con la verdad", comenta su protagonista femenina en entrevista con People en Español. "Tratamos temas como el abandono, la depresión masculina, la infertilidad, la viudez a una edad corta… ", detalla. Image zoom Claudia Álvarez, David Zepeda y Juan Diego Covarrubias, triángulo protagónico de Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA Aunque su principal objetivo es entretener a la audiencia, el melodrama también busca llevar mensajes positivos que inspiren al público y que dejen una enseñanza en sus vidas. "Muchas veces decimos: 'La televisión está hecha para entretener, no para educar'. Y yo digo: '¿Por? Si tenemos la posibilidad también de que la gente vea un mundo mejor'", asegura Álvarez, quien destaca la honestidad con la que trabajan todos los actores para darle la máxima verdad posible a las escenas y así poder llegar al corazón de la audiencia. "Todos estamos como en el mismo barco, tratando de trabajar con verdad que es lo más importante", asevera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela que también encabeza Daniela Romo se estrenó el pasado lunes 9 de noviembre en Estados Unidos ante 1,597,000 televidentes (P2+) y 605 mil adultos 18-49, lo que llevó a la ficción a liderar cómodamente su franja horaria de emisión durante su primer capítulo. Image zoom Claudia Álvarez y David Zepeda, protagonistas de Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA Dos semanas después, esa cifra no solo no ha disminuido, sino que ha ido en aumento capítulo tras capítulo. Este miércoles 18, sin ir más lejos, la telenovela logró congregar frente a la pantalla de Univision a 1,711,000 (P2+), siendo esta una de sus marcas más altas hasta la fecha. El melodrama encabeza desde su debut el ranking de los programas más vistos de la televisión hispana, lugar que ha llegado a compartir con el programa unitario La rosa de Guadalupe. Quizá otro de los factores que expliquen su éxito esté en la forma en la que se cuenta la historia, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el melodrama tradicional. Image zoom Daniela Romo, protagonista de Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA "El ritmo en el que está contado es rapidísimo", subraya su productora ejecutiva, Rosy Ocampo. "No es una telenovela que vaya con el ritmo que normalmente llevan las novelas. Es una novela que va brincando en tiempos, que va para atrás, que va para adelante e incluso hasta puedes ver algo que pasa capítulos mucho más adelante. Lo que queremos es sorprender". Y eso es precisamente lo que logra cada noche la telenovela: sorprender al público.

