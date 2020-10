Close

Vencer el desamor detiene sus grabaciones tras un caso de contagio en su elenco La rápida actuación de Televisa y sus estrictos protocolos de seguridad han atajado el problema a tiempo. Las grabaciones del melodrama que protagonizan Claudia Álvarez y David Zepeda no se retomarán hasta que se confirme que no haya más casos de contagio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de que la pandemia ha provocado que el ambiente de trabajo sea más tenso y desgastante por el miedo al contagio y los estrictos protocolos sanitarios que se tienen que seguir, Claudia Álvarez acude cada día con una sonrisa a las instalaciones de Televisa San Ángel a grabar la telenovela Vencer el desamor, historia que estrenará Univision el 9 de noviembre. "Estoy con gente padrísima, superprofesional y con la mejor energía. En estas épocas tan duras para todo el mundo se agradece estar rodeada de gente positiva y gente que suma. Y todos estamos como en el mismo barco tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor posible", asegura la actriz mexicana en entrevista vía telefónica con People en Español. Tras casi cuatro meses de grabaciones, la producción de Rosy Ocampo que encabeza la intérprete de 39 años junto a David Zepeda y un gran elenco había logrado sortear con éxito los contagios entre su elenco, hasta este miércoles que se detectó el primer caso. "Acaba de haber un caso de una actriz, pero igual se detectó a superatiempo", confirma Álvarez. Image zoom Claudia Álvarez, David Zepeda y Juan Diego Covarrubias, triángulo protagónico de Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA Siguiendo los estrictos protocolos de seguridad establecidos por Televisa, el melodrama detuvo inmediatamente sus grabaciones y no se retomarán hasta que se confirme que todo esté bajo control. "A mí ayer [el miércoles] me hicieron la prueba y salí negativa gracias a Dios. Le están haciendo la prueba igual a todo el elenco y no grabaremos hasta tener los resultados de todos", explica Álvarez, quien valora positivamente que en cuatro meses solo haya habido un contagio. Televisa es una empresa muy responsable. Estamos muy contentos de estar trabajando en una empresa que toma las cosas muy en serio. - Rosy Ocampo, productora ejecutiva de Vencer el desamor "Lo están haciendo muy bien, están siguiendo el protocolo perfecto y eso va a hacer que ahí se quede", asevera la inolvidable protagonista de Simplemente María. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grabar el melodrama en pandemia está siendo un reto enorme para la producción de Rosy Ocampo. "Es la telenovela más complicada que me ha tocado producir", admite la productora en una entrevista con People en Español que se llevó a cabo días antes de que se detectara este caso de contagio. "El riesgo es diario. Tenemos un bebé recién nacido, pasando por una niña de tres años, un niño de 7, una señora que tiene casi 80… Cada uno con condiciones de salud distintas, entonces la responsabilidad es enorme. No son circunstancias de trabajo normales porque además estás expuesto a que en cualquier momento se pueda enfermar alguien". Image zoom Elenco de Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA La productora, sin embargo, resalta de manera positiva los 'impresionantes' protocolos que ha mantenido la empresa desde el inicio de la pandemia para cuidar al máximo a sus trabajadores y evitar contagios. "Cuando nosotros arrancamos nos entregaron un manual que ya tiene unas 120 páginas en donde nos hablan exactamente de qué es lo que tenemos que hacer. Este manual además se revisó con los actores, con el staff técnico… Y luego hicimos tres días de prueba de cómo que teníamos que desinfectar las cosas, cómo teníamos que ensayar… Además Televisa nos proporcionó el mejor equipo de protección: tenemos gel por donde quieras, tenemos lavabos móviles… Si vas a una locación es impresionante porque hay acrílicos entre todas las personas, en el catering ya son porciones individuales, hay también una separación en cada uno de los lugares… Finalmente es complicado, pero creo que eso ha hecho que la empresa no pare. Es un esfuerzo de equipo y es una empresa muy responsable. Estamos muy contentos de verdad de estar trabajando en una empresa que toma las cosas muy en serio", resalta. Image zoom Claudia Álvarez y David Zepeda, protagonistas de Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA El protocolo que siguen todas las producciones de Televisa si alguien de su equipo de trabajo manifiesta síntomas es bastante claro y no deja margen de error. "En el momento en que alguien tiene síntomas lo primero que se le hace es una prueba rápida y luego se le hace una prueba PCR. Si se confirma, se aísla y se hace todo un seguimiento que se llama trazabilidad, [se revisa] con qué personas tuvo contacto los últimos cinco días para atrás. Todas las personas que tuvieron contacto tienen que pasar también por la prueba para revisar que no hayan sido contagiados. Las que estén contagiadas tienen que ponerse en encierro durante 14/16 días hasta que el médico diga que la prueba salió negativa", explica. "Obviamente si es alguien del elenco [el que está contagiado] como el elenco tiene contacto con el resto del elenco, entonces tienes que parar [las grabaciones]", señala.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Vencer el desamor detiene sus grabaciones tras un caso de contagio en su elenco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.