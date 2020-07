Vencer el desamor inicia sus grabaciones y más noticias ¡De telenovela! Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEVISA; Instagram (x2) Itatí Cantoral presume a sus dos nuevos galanes, así se preparan Michelle Renaud y Danilo Carrera para protagonizar Quererlo todo y Lambda García confiesa que no le gustaría volver a trabajar con Polo Morín. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería ¡3,2,1... acción! Image zoom Cortesía TELEVISA Tras retrasarse casi tres meses la fecha de inicio de sus grabaciones debido a la pandemia del coronavirus, la nueva telenovela de Televisa que protagonizan Claudia Álvarez y David Zepeda, Vencer el desamor, comenzó a tomar forma este lunes en México, no sin antes realizarse la tradicional misa por el arranque del proyecto. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Bendicen proyecto Image zoom Cortesía TELEMUNDO La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el foro 9 de Televisa San Ángel y, además de sus protagonistas, estuvieron presentes Daniela Romo, Julia Urbini, Valentina Buzzurro, Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias, quienes conforman su elenco. 2 de 10 Applications Ver Todo Protocolo de seguridad "Nos complace mucho compartirles que hoy ha sido el inicio de grabaciones de Vencer el desamor, proyecto del cual estamos muy emocionados de que formen parte. Hemos tomado las medidas necesarias de precaución para garantizar la seguridad de todos los que participan en este gran proyecto”, compartió su productora, Rosy Ocampo, a través de las redes sociales. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Se preparan Image zoom Instagram Nacho Sada Aunque las grabaciones del melodrama no iniciarán hasta agosto, Michelle Renaud y Danilo Carrera ya se encuentran preparándose para protagonizar la nueva telenovela de Televisa Quererlo todo. 4 de 10 Applications Ver Todo Expertos jinetes Image zoom Instagram Nacho Sada Los actores están tomando en estos días clases de equitación con el fin de poder convertirse en expertos jinetes y así darle mayor veracidad a sus personajes ya que la historia se desarrollará en el campo. 5 de 10 Applications Ver Todo Triángulo protagónico Image zoom Instagram La mexicana y el guero Así lucirán Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán como triángulo protagónico de la nueva telenovela de Televisa La mexicana y el güero, historia que se graba actualmente en México. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Madre e hija Image zoom Instagram Gala Montes En este esperado melodrama con tintes de comedia la actriz mexicana tendrá como hija a Gala Montes, quien participó en la superserie de Telemundo El señor de los cielos. 7 de 10 Applications Ver Todo ¿Segunda temporada? Image zoom Mezcalent De producirse una segunda temporada de la exitosa telenovela de Televisa Teresa, Ana Brenda estaría encantada de formar parte nuevamente de su elenco protagónico. Tanto es así que la actriz mexicana ya tiene en su cabeza cómo podría continuar la historia. 8 de 10 Applications Ver Todo Image zoom Mezcalent "Estaría superbien, o sea imagínense que Mariano y Aurora siguen casados y entonces se reencuentran por ahí con Teresa y Arturo...", dijo en su canal de YouTube. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Mejor separados! Image zoom Mezcalent (x2) Lambda García reconoció recientemente en el programa de televisión mexicano Hoy que no le gustaría volver a trabajar con Polo Morín, con quien compartió créditos en la telenovela La reina soy yo que transmitió el año pasado Univision. "No me gustaría volver a trabajar con Polo Morín", admitió sin dar más detalles al respecto. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

