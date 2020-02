Tras Vencer el miedo, Televisa alista Vencer el desamor ¡con David Zepeda! La productora Rosy Ocampo prepara un nuevo melodrama dentro de la franquicia 'Vencer' que tendrá el mismo formato que la historia protagonizada por Paulina Goto. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Televisa inició a principios de año una nueva franquicia con el estreno de Vencer el miedo, la exitosa telenovela encabezada por Paulina Goto y Danilo Carrera que narra la historia de cuatro mujeres que forman parte de la misma familia y que enfrentan diferentes problemáticas que afectan a la sociedad actual, como el embarazo juvenil, el machismo y el acoso, entre otras. Image zoom Vencer el miedo La ficción de no más de 50 capítulos que se transmite actualmente en México a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas, es la primera de varias telenovelas que producirá Rosy Ocampo para la televisora mexicana con un formato muy parecido al de Vencer el miedo. El segundo melodrama de esta franquicia llamada ‘Vencer’ ya se está cocinando en las instalaciones de Televisa San Ángel y llevará como título Vencer el desamor. “Este proyecto es con el mismo formato de Vencer el miedo. Son cuatro mujeres pero estas cuatro mujeres son de la colonia del Valle, no son del Peñón de la Esperanza, y están viviendo juntas no porque quieran sino porque las circunstancias de la vida las van a traer juntas”, adelantó su productora en una entrevista para el canal de Youtube de la periodista Mara Patricia Castañeda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela comenzará a grabarse en México a mediados de marzo y, si no hay cambios de última hora, se estrenará el 13 de julio, según informó la propia Rosy. A pesar de que la productora no dio nombres aún de los actores que conformarán su elenco, todo apunta a que el galán principal de la historia será el intérprete mexicano David Zepeda, quien confirmó semanas atrás su participación protagónica en la nueva telenovela de Rosy Ocampo. Image zoom David Zepeda “Es una historia muy parecida a La fuerza del destino, muy bonita, una historia fuerte, intensa, una historia muy bien contada”, adelantaba emocionado Zepeda en un encuentro con la prensa en México. Advertisement

