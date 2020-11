Close

Actor de Vencer el desamor está hospitalizado por COVID-19 Leonardo Daniel, quien interpreta a Lino en la recién estrenada telenovela de Univision, se encuentra hospitalizado desde hace varios días tras contraer el virus SARS-CoV-2. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 continúa impactando con fuerza en la vida de muchas personas. Esta vez le tocó el turno al actor mexicano Leonardo Daniel, quien interpreta a Lino en la telenovela Vencer el desamor (Univision) que protagonizan Claudia Álvarez y David Zepeda. El reconocido intérprete de 66 años, quien ha participado en un sinfín de melodramas como Cuna de lobos, Enemigo íntimo, El señor de los cielos y Más sabe el diablo, entre otros, se encuentra hospitalizado desde hace varios días en México tras contraer la enfermedad infecciosa. Aunque en un inicio se había informado que se encontraba muy grave, su hijo Patricio aclaró este jueves a través del perfil de Instagram de su padre que, aunque continúa ingresado en el hospital, su situación afortunadamente no parece ser tan delicada como se creía inicialmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les queríamos aclarar unas cosas porque estuvimos viendo en los medios que mi papá estaba entubado y que estaba en el hospital muy grave por COVID y queríamos nada más decirles que mi papá sí está en el hospital por COVID, nunca lo entubaron, de hecho estuvo en terapia intensiva pero lo bajaron a intermedia", explicó el joven, quien también negó que su madre estuviera grave, como se llegó a informar también en algunos medios de comunicación. "También comentaron que mi mamá estaba enferma y que estaba muy mal, pero mi mamá ya está de salida. Ya se siente muy bien. Entonces para que no se preocupen, aunque agradecemos muchísimo los mensajes no queremos que estén muy preocupados", informó. Fernanda Castillo, quien trabajó con el actor en la superserie de Telemundo Enemigo íntimo, no tardó en reaccionar a la noticia: "Mucha salud querido Leonardo para ti y tu familia. Que muy pronto estés bien", escribió la actriz mexicana, quien se encuentra en la dulce espera.

