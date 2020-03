"Pasé por un momento en mi vida bastante triste y necesitaba recuperarme": Vanessa Villela comparte por qué se alejó de las telenovelas La actriz mexicana se sinceró en una reciente transmisión en vivo sobre el motivo que la ha mantenido ausente de la televisión. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue durante mucho tiempo uno de los rostros más frecuentes en las telenovelas de Telemundo, pero hace tres años que Vanessa Villela ‘desapareció’ de la televisión hispana. La actriz mexicana, que ha participado en exitosos melodramas de la cadena como Una maid en Manhattan y En otra piel, realizó este martes una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en la que se sinceró acerca del motivo que la ha mantenido alejada de la actuación. “Pasé por un momento en mi vida bastante triste y estuve alejada del trabajo porque necesitaba recuperarme. Perdí a mi hermana y eso fue y creo que será lo más difícil que me ha tocado vivir, pero ya ahí voy echándole ganas”, contó Villela desde su casa en California. La actriz de 42 años, que se hizo muy popular a raíz de su participación en la telenovela El cuerpo del deseo, aclaró que no se ha retirado de los melodramas, por lo que no descarta volver a formar parte de una ficción de Telemundo una vez que pase la crisis del coronavirus. “Ahorita todos los proyectos están detenidos, espero que pronto porque la verdad ha sido muy padre trabajar con ellos”, aseguró Villela, quien tiene medio millón de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa también habló de la notable pérdida de peso que ha experimentado en los últimos meses a raíz de unos licuados de proteína que comenzó a tomarse a finales del año pasado. “Ni siquiera era mi intención bajar de peso. A lo mejor no estaba feliz con el peso que tenía pero, o sea, estaba tranquila y la verdad es que obviamente me cayó increíble bajar de peso porque todavía estoy como mucho más contenta”, admitió Villela. Respecto a su vida privada, la actriz comentó que se encuentra actualmente soltera y compartió que no mantiene ningún tipo de relación con su ex, el actor Mario Cimarro. “La verdad no hablo con él, o sea no tengo nada que hablar. Ya no estamos juntos hace muchos años, pero le deseo lo mejor”, aseveró la guapa mexicana. Advertisement

"Pasé por un momento en mi vida bastante triste y necesitaba recuperarme": Vanessa Villela comparte por qué se alejó de las telenovelas

