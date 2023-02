Vanessa Lyon ¡en telenovela de Telemundo! La pareja del exconductor de Despierta América (Univision) Carlos Calderón forma parte del elenco de la nueva producción original de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Carlos Calderón, Vanessa Lyon | Credit: Mezcalent, Instagram Vanessa Lyon Telemundo anunció este miércoles la fecha de estreno de su nueva serie original Juego de mentiras, un thriller lleno de drama que promete mantener a los televidentes al borde de sus asientos cada noche a las 10 p. m., hora del Este, empezando el martes 7 de marzo. La telenovela, que aúna intriga, investigación, pasión y amor, cuenta con las actuaciones protagónicas de Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo, quienes están acompañados por un elenco de renombre internacional que incluye a Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Rodrigo Guirao, Aylín Mujica, Gabriela Vergara y la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado. Producida en los estudios de Telemundo Center en Miami, la ficción también cuenta con la participación de Vanessa Lyon, la pareja del exconductor de Despierta América (Univision), Carlos Calderón. Vanessa Lyon Vanessa Lyon en Telemundo con Juego de mentiras | Credit: Instagram Vanessa Lyon "Después de 10 años trabajando en el mercado en inglés regreso a este proyecto en español de la mano de un equipo hermoso", compartió emocionada la actriz este miércoles a través de su perfil de Instagram, donde puede presumir de tener más de 100 mil seguidores. Vanessa grabó su participación en esta historia el año pasado y quedó con un muy buen sabor de boca. Acostumbrada a actuar en inglés desde que se lanzara a la conquista de Hollywood en 2013, para la actriz fue toda una experiencia trabajar por primera vez en mucho tiempo en español. Vanessa Lyon Vanessa Lyon y Alicia Machado juntas en Juego de mentiras | Credit: Instagram Vanessa Lyon "Qué diferencia fue memorizar los guiones en español. Superrápido en lugar de inglés que es mi segunda lengua", reconocía a finales del año pasado en sus redes sociales. Vanessa no ha compartido aún muchos detalles del personaje que interpreta en esta telenovela, solo que se llama Paola, pero de lo que estamos seguros es de que no va a dejar indiferente a nadie. Vanessa Lyon Vanessa Lyon interpreta a Paola en Juego de mentiras | Credit: Instagram Vanessa Lyon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juego de mentiras comienza con la desaparición de Adriana Molina (Camargo) y todas las pistas apuntan a su esposo, César (Bethke), como el principal sospechoso en el posible asesinato. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida. Casi todos los personajes se convierten en sospechosos, ya que cada uno tiene una razón – aunque solo aparente – para querer eliminarla. Mientras tanto, la libertad, el amor y el futuro de César se ponen en juego en su búsqueda por respuestas.

