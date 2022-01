Vanessa Guzmán revela detalles sobre su nuevo protagónico en Televisa El regreso de Vanessa Guzmán a las telenovelas en Soltero con hijas, después de seis años alejada de la actuación y diez años fuera de Televisa fue una bendición para la actriz, pero a la vez supuso uno de los momentos más duros de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El regreso de Vanessa Guzmán a las telenovelas en Soltero con hijas (Univision), después de seis años alejada de la actuación y diez años fuera de Televisa fue una bendición para la actriz, pero a la vez supuso uno de los momentos más duros de su vida. Veinte días antes de que se terminaran las grabaciones de la novela perdió a su padre y no pudo despedirse de él en persona. Dos años después, cierra el ciclo celebrando, ese mismo día, el 24 de enero, el estreno de la novela en Estados Unidos. "No siempre se tiene la bendición y yo sí lo tengo que reconocer y agradecer que me den la oportunidad de regresar después de diez años a Televisa con un protagónico, que no es muy común", dijo la actriz, quien recientemente ganó una competencia de fisicoculturismo. Vanessa Guzmán Vanessa Guzmán | Credit: IG/Vanessa Guzmán Un gran regreso, pero también, detrás de cámaras todo un reto porque es una comedia y debió ser muy difícil, ya que coincidió con la muerte de su papá. "Fue a finales del proyecto, el día 24 de enero, justo el estreno [en Estados Unidos], es el segundo aniversario del fallecimiento de mi padre, la telenovela termina 20 días después", dijo. "Creo que mi padre hizo todo lo posible por esperar y aguantar a que yo regresara, pero bueno, bastó una llamada telefónica para poder platicar con él y decirle que todo estaba bien. Se fue tranquilo, se fue a mitad de una grabación, a mitad de un momento en el que no podía hacer nada y bueno, tomé la decisión dadas las circunstancias de regresar a seguir grabando porque no podía resolver nada y la producción tenía que continuar y sé que mi padre era lo que hubiera deseado", agregó. VANESSAGUZMANTeatro666015 Vanessa Guzmán | Credit: Mezcalent "Ya después vinieron los días y tuve la oportunidad de venir y estar aquí y acompañar a mi familia como corresponde, pero increíblemente creo que la vida me pone en una etapa y en un momento en donde este día 24 tiene que ser mucho más simbólico e importante. Y creo que lo que menos quieren es que esté triste y bueno, con este estreno justo ese día se cierra un gran ciclo, un ciclo de vida personal, profesional, y pues aceptarlo de la mejor manera, vivirlo con alegría, compartirlo con todo el público y yo sé que es un proyecto que les va a encantar".

