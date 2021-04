Valentina Buzzurro actuará junto a su novio en la tercera entrega de la franquicia Vencer La pareja de la joven actriz mexicana, quien también es actor, compartirá set de grabación con la inolvidable Gemma de Vencer el desamor en la telenovela Vencer el pasado. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las sorpresas no cesan dentro del elenco de la telenovela Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer –primero fue Vencer el miedo y después Vencer el desamor– que ya se graba en México con África Zavala, Matías Novoa y Gaby Rivero en su reparto. Valentina Buzzurro, quien volverá a adentrarse en este nuevo melodrama en la piel de Gemma, personaje que interpretó recientemente en la exitosa telenovela Vencer el desamor que encabezó junto a Daniela Romo, Claudia Álvarez y Julia Urbini, compartirá en esta ocasión el set de grabación con una persona muy especial para ella: su novio Luis Curiel. Su nombre fue destapado este jueves por la productora Rosy Ocampo como parte del elenco de esta esperada telenovela que se estrenará próximamente por la cadena Univision. "Feliz de integrarme a esta historia y de compartir con este ser", escribió a través de su perfil de Instagram el joven actor mexicano, quien ha participado en series y telenovelas mexicanas como Control Z (Netflix) y Doña Flor y sus dos maridos (Televisa). Luis Curiel Luis Curiel será Rodrigo en Vencer el pasado | Credit: Instagram Rosy Ocampo Buzzurro, quien tiene 250 mil seguidores en Instagram, no tardó en reaccionar a la noticia. "Esta es la mejor noticia ever. Te amo tanto Luis Curiel", expresó la joven. Valentina Buzzurro Valentina Buzzurro es Gemma en la franquicia 'Vencer' | Credit: Instagram Rosy Ocampo Curiel dará vida en esta historia a Rodrigo, un joven que vive postrado en una silla de ruedas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el tema del linchamiento digital como eje central de su historia, Vencer el pasado girará alrededor de cuatro mujeres que tendrán que vencer su pasado para poder seguir adelante. Leonardo Daniel, Manuel Flaco Ibáñez, Leticia Perdigón, Roberto Blandón, Otto Sirgo y Sebastián Poza, entre otros, también conforman el elenco de la telenovela.

Share options

Close Login

View image Valentina Buzzurro actuará junto a su novio en la tercera entrega de la franquicia Vencer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.