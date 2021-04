El mundo privado de Uraz Kaygılaroğlu, Gediz en La hija del embajador El actor de la exitosa telenovela turca de Univision es padre de una niña. ¡Mira las imágenes! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija del embajador, la historia de amor ambientada en el Mar Egeo que protagonizan Neslihan Atagül y Engin Akyürek a las 10 p.m., hora del Este, por la cadena Univision ha cautivado a la audiencia desde su estreno. Pero sus protagonistas, Nare (Atagül) y Sancar (Akyürek), no son los únicos integrantes del elenco que han despertado el interés del público. Desde hace varias semanas, muchos se preguntan quién es el guapo actor turco que se esconde detrás de Gediz, el bromista socio de Sancar que está enamorado de Nare. Su nombre real es Uraz Kaygılaroğlu y, aunque es la primera vez que se deja ver en la televisión hispana de Estados Unidos, el actor lleva más de una década inmerso en el mundo de la actuación. Su primera telenovela la grabó en 2008 y desde entonces no ha parado. Uraz Uraz Kaygılaroğlu es Gediz | Credit: UNIVISION Además de actor, es presentador y ha conducido varios programas en la televisión de su país. Sin embargo, ninguno de sus trabajos le ha dado tanta popularidad a nivel internacional como la que ha logrado gracias a su participación en La hija del embajador, telenovela que ha dado la vuelta al mundo con gran éxito de audiencia, emitiéndose en decenas de países. Kaygılaroğlu tiene 33 años y cuenta con casi 2 millones y medio de seguidores en la red social Instagram, donde sobresale su faceta más personal: la de papá. El actor se convirtió en padre de una preciosa niña en diciembre de 2016 fruto de su fallido matrimonio con la también actriz turca Melis Isiten, de quien se separó en 2019. A pesar de ya no estar juntos como pareja, ambos siguen manteniendo en la actualidad una relación de amistad por el bienestar de la pequeña, como prueban sus respectivas cuentas de Instagram, donde ambos se han dejado ver juntos en varias ocasiones en compañía de la niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así sucedió, por ejemplo, en diciembre del año pasado cuando los orgullosos papás se reunieron para celebrar el cumpleaños número 4 del fruto de su amor. Para el actor no hay nada más importante que pasar tiempo de calidad con su hija, ya sea en la playa, viendo una película o construyendo un muñeco de nieve, pero siempre juntos. La hija del embajador se transmite por Univision a las 10 p.m., hora del Este.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El mundo privado de Uraz Kaygılaroğlu, Gediz en La hija del embajador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.