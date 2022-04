Telemundo y Univision en guerra por las telenovelas turcas Telemundo ha decidido apostar también por la protagonista del exitoso drama de la competencia, La hija del embajador, con su nueva producción turca estelar que estrenará en mayo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos años, las telenovelas turcas se han convertido en el bien más preciado de las principales cadenas hispanas, por encima incluso de sus producciones propias. Basta con echar un vistazo a la programación actual para darse cuenta de ello. Tanto Univision como Telemundo tienen una producción turca en horario estelar que en ambos casos es con diferencia su producto más visto: Madre en Univision y Hercai en Telemundo. Conscientes de la pasión que despiertan este tipo de historias entre el público, las cadenas luchan por hacerse con los derechos de las mejores y más atractivas producciones turcas. La adquisición más reciente por parte de Telemundo ha sido Amor valiente –en turco Cesur ve Güzel–, una exitosa historia de amor y venganza estrenada en Turquía en el año 2016 que cuenta con las actuaciones protagónicas de las estrellas turcas Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün. Tuba Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, protagonistas de Amor valiente | Credit: Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün El drama, que verá la luz en mayo, narrará la historia de Cesur (Tatlıtuğ), quien regresa a un pequeño pueblo a las afueras de Estambul para vengarse de Tahsin Korludağ, el asesino de su padre, sin imaginar que terminará enamorándose de Sühan (Büyüküstün), la hija de su enemigo, quien ferozmente leal a su familia desconfía y pone en riesgo cualquier plan para hacer justicia, hasta que las mentiras y fechorías de su padre comienzan a descubrirse. Telemundo tiene varias producciones propias pendientes de estreno –entre ellas la miniserie Diario de un Gigoló y la telenovela La mujer de mi vida, ambas ya grabadas en su totalidad–, sin embargo, ha decidido darle prioridad a este drama turco mientras mantiene guardadas en un cajón varias ficciones propias a la espera del momento perfecto para poder estrenarlas. Si bien la programación estelar de Univision se quedará por el momento sin telenovela turca tras el final en mayo de Madre, su cadena hermana UniMas estrenará el próximo lunes 2 de mayo a las 7. p. m., hora del Este, la esperada tercera temporada de La hija del embajador, cuyas dos primeras temporadas se emitieron el año pasado en Univision con gran éxito de audiencia. La hija del embajador Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, protagonistas de La hija del embajador 3 | Credit: Instagram Sefirin Kizi Misma protagonista La actriz turca que se une como protagonista a los nuevos capítulos de La hija del embajador tras la sorpresiva salida de Neslihan Atagül (Nihan) es Tuba Büyüküstün, quien curiosamente también encabeza el elenco de Amor valiente, el drama turco que Telemundo estrenará también en mayo. Tuba Tuba en Amor valiente; Tuba en La hija del embajador 3 | Credit: Instagram (x2) A partir del próximo mes, Tuba se dejará ver al mismo tiempo en dos cadenas diferentes –Telemundo y UniMas– con personajes y looks, eso sí, completamente distintos entre sí. ¿Quién es Tuba? Con una carrera de casi dos décadas a sus espaldas, Tuba Büyüküstün es una de las actrices turcas más reconocidas de su generación tanto dentro como fuera de las fronteras de su país. La actriz de 39 años ha protagonizado exitosas producciones turcas que se han emitido en decenas de países alrededor del mundo, entre ellas Kara Para Aşk, cuya adaptación mexicana, Imperio de mentiras, protagonizaron en el año 2020 Angelique Boyer y Andrés Palacios. Curiosamente, en esta historia Tuba tuvo como galán al actor turco Engin Akyürek, con quien vuelve a compartir set de grabación en la tercera temporada de La hija del embajador.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo y Univision en guerra por las telenovelas turcas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.