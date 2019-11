Guerra de audiencias: Univision y Telemundo estrenan telenovela en diciembre ¡el mismo día! Mientras que Univision apuesta por el melodrama mexicano Ringo con José Ron; Telemundo se decanta por la historia turca El Sultán. Ambas ficciones aterrizarán el mismo día y a la misma hora en el prime time hispano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Diciembre no suele ser un mes de mucho movimiento en las cadenas de televisión en lo que a estrenos se refiere debido a que los hábitos de los televidentes tienden a modificarse con tantos días festivos. Este año, sin embargo, tanto Univision como Telemundo han elegido el cierre del año para estrenar sus nuevas ficciones. Y curiosamente ambas han optado por hacerlo el mismo día y a la misma hora, propiciando así un nuevo duelo por la audiencia en el prime time hispano. El sultán

Telemundo estrenará el lunes 2 de diciembre a las 8 p.m., hora del Este, esta exitosa telenovela turca llena de amor, traición e intriga que narra el ascenso al poder de ‘Suleimán el Magnífico’, una de las figuras más importantes de la historia del Imperio Otomano, quien asumió uno de los imperios más grandes y poderosos con apenas 26 años de edad. Durante su conquista al mundo, Suleimán se encontrará en medio de una lucha de poder entre las dos personas más influyentes en su vida, quienes desatarán un juego sangriento lleno de intriga, conspiración y muerte en donde la victoria final tendrá un alto precio. Image zoom El Sultán. Cortesía TELEMUNDO La ficción tiene un alto valor de producción y cuenta con las actuaciones protagónicas de Halit Ergenç y Meryem Uzerli. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ringo, la pelea de su vida

Univisión, por su parte, estrenará el mismo día y a la misma hora este melodrama mexicano producido por Lucero Suárez. La telenovela de Televisa recién se transmitió este año con gran éxito de audiencia en México y está protagonizada por el actor mexicano José Ron y Mariana Torres. Image zoom Mariana Torres y José Ron. mezcalent El melodrama narra la historia de Ringo (Ron), un hombre joven que ha dedicado su vida al boxeo y que en la cúspide de su carrera pierde el título nacional al recibir la noticia del fallecimiento de su hermano. A partir de ese momento, Ringo decide retirarse del boxeo. Gloria, su mujer, lo abandona para irse a vivir con el Turco, el principal rival de Ringo en el cuadrilátero. La decisión de Gloria, deja a Ringo solo a cargo del cuidado de su hijo Santi. Luego, Gloria regresará para reclamar la custodia de su hijo, y ante esa situación, Ringo tendrá que obtener un trabajo que le proporcione ingresos fijos, para conservar la custodia de su hijo. Por ello, decide volver a boxear con la meta clara de coronarse campeón. Image zoom José Ron. Cortesía TELEVISA Ringo, la pelea de su vida también cuenta con las actuaciones de Jorge Poza, Otto Sirgo, Luz Edith Rojas, Gabriela Carrillo, Alfredo Gatica, César Évora, Patricio de la Garza, Silvia Mariscal, Arturo Carmona, Francisco Pizaña, Luz Ramos, Pierre Ángelo e Isadora González, entre otros. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Guerra de audiencias: Univision y Telemundo estrenan telenovela en diciembre ¡el mismo día!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.