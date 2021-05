El arma de Univision para hacer frente al estreno de Café con aroma de mujer Se avecina un interesante duelo por la audiencia entre ambas cadenas hispanas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El martes 25 de mayo a las 10 p.m., hora del Este, Telemundo se vestirá de gala con el estreno de la nueva versión de Café con aroma de mujer. Protagonizado por William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos, el melodrama cuenta con las imponentes vistas panorámicas del Eje Cafetero colombiano, donde transcurrirá la historia de amor entre Gaviota (Londoño) y Sebastián (Levy), quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos y clases sociales distintas para estar juntos. La telenovela se ha convertido en una de las ficciones más esperadas por el público debido al éxito que tuvo en su día la historia original que protagonizaron hace más de dos décadas Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker y el atractivo que supone contar con el galán cubano, quien llevaba varios años alejado de los melodramas, como su protagonista. Pero el estreno de la nueva versión de Café con aroma de mujer no lo va a tener nada fácil en su intento por 'enganchar' a la máxima audiencia posible ya que la competencia será feroz. Café con aroma de mujer Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO Consciente de la amenaza que puede suponer la llegada de esta historia al prime time de Telemundo, Univision no piensa allanarle el camino a la telenovela. Todo lo contrario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo el día del estreno de Café con aroma de mujer, la cadena emitirá el esperado desenlace del exitoso melodrama mexicano Te acuerdas de mí que protagoniza Gabriel Soto. Pero el asunto no queda ahí. Univision también estrenará la segunda temporada de su exitosa telenovela turca La hija del embajador la misma semana –y en la misma franja horaria– en la que la trama encabezada por Levy, Londoño y Villalobos aterrizará en Telemundo, propiciando así un interesante duelo por la audiencia entre ambas producciones. La hija del embajador La hija del embajador | Credit: UNIVISION De hecho, Univision anuncia desde hace varios días los últimos capítulos de la primera temporada de la ficción turca, que llegará a su fin el viernes 21 de mayo. La última palabra, sin embargo, como siempre la tendrá el público.

